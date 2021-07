LIVESTREAM Tour: waaierslag is slag in het water, kopgroep met 2 Belgen

14:41 14 uur 41. Henao. Jullie hadden al begrepen dat niemand uit de kopgroep een bedreiging vormt voor de gele trui. Sergio Henao staat het beste in het klassement, op meer dan 50 minuten. Henao eindigde ooit 12e in het eindklassement, maar vreemd genoeg behaalde hij nog nooit een top 10 in een daguitslag. Komt daar vandaag verandering in? . Henao Jullie hadden al begrepen dat niemand uit de kopgroep een bedreiging vormt voor de gele trui. Sergio Henao staat het beste in het klassement, op meer dan 50 minuten. Henao eindigde ooit 12e in het eindklassement, maar vreemd genoeg behaalde hij nog nooit een top 10 in een daguitslag. Komt daar vandaag verandering in?

14:39 Cavendish sleutelt. Mark Cavendish laat zich uitzakken om aan zijn schoenplaatje te sleutelen. "En dat tijdens de wedstrijd. Oppassen voor de knieën", waarschuwt José De Cauwer. . 14 uur 39. Cavendish sleutelt Mark Cavendish laat zich uitzakken om aan zijn schoenplaatje te sleutelen. "En dat tijdens de wedstrijd. Oppassen voor de knieën", waarschuwt José De Cauwer.

14:35 14 uur 35. Oudje Greipel. André Greipel heeft al een tijdje vastgesteld dat hij er in de massasprints niet meer aan te pas komt. Zijn laatste zege in de Tour dateert al van 2016. Daarom gooit hij het nu, niet onverstandig, over een andere boeg. Als Greipel wint, dan is hij met zijn 38 jaar en 357 dagen (hij wordt volgende week 39) de op een na oudste ritwinnaar uit de Tourgeschiedenis. De Italiaanse Belg Pino Cerami is met zijn 41 jaar en 95 dagen nog altijd de recordhouder. . Oudje Greipel André Greipel heeft al een tijdje vastgesteld dat hij er in de massasprints niet meer aan te pas komt. Zijn laatste zege in de Tour dateert al van 2016. Daarom gooit hij het nu, niet onverstandig, over een andere boeg.

Als Greipel wint, dan is hij met zijn 38 jaar en 357 dagen (hij wordt volgende week 39) de op een na oudste ritwinnaar uit de Tourgeschiedenis. De Italiaanse Belg Pino Cerami is met zijn 41 jaar en 95 dagen nog altijd de recordhouder.

14:34 14 uur 34. Controle bij UAE. In het peloton dringen ze niet aan. UAE houdt het verschil op 7 minuten, maar er lijkt niemand geïnteresseerd om het gat echt te dichten. Het staat nu al min of meer vast dat de winnaar vooraan zit. . Controle bij UAE In het peloton dringen ze niet aan. UAE houdt het verschil op 7 minuten, maar er lijkt niemand geïnteresseerd om het gat echt te dichten. Het staat nu al min of meer vast dat de winnaar vooraan zit.

14:32 14 uur 32. Teams zonder zege. De 13 renners vooraan vertegenwoordigen 12 teams en slechts 1 team van die 12 heeft al een ritzege in deze Tour te pakken (Alaphilippe deed dat zelf voor Deceuninck-Quick Step, al was er natuurlijk ook Cavendish met zijn 3 zeges). Heel wat teams kunnen hier vandaag dus hun Tour redden. . Teams zonder zege De 13 renners vooraan vertegenwoordigen 12 teams en slechts 1 team van die 12 heeft al een ritzege in deze Tour te pakken (Alaphilippe deed dat zelf voor Deceuninck-Quick Step, al was er natuurlijk ook Cavendish met zijn 3 zeges). Heel wat teams kunnen hier vandaag dus hun Tour redden.

14:29 14 uur 29. De twee renners van Lotto-Soudal in de kopgroep: Van Moer en Sweeny

14:28 14 uur 28. Ik hoop dat ze Van Moer tot rust kunnen aanmanen om net iets minder te doen dan de rest om dan in de finale "zijn" wapen, de solo, te ontplooien. José De Cauwer. Ik hoop dat ze Van Moer tot rust kunnen aanmanen om net iets minder te doen dan de rest om dan in de finale "zijn" wapen, de solo, te ontplooien. José De Cauwer

14:24 14 uur 24. "Vlakke" rit. Er is maar 1 beklimming vandaag, de Côte du Belvédère de Tharaux, die halverwege het parcours. Je zou kunnen denken dat het dan een vlakke rit is, maar in de Ardèche gaat het eigenlijk voortdurend op en af, zoals we ook momenteel zien. . "Vlakke" rit Er is maar 1 beklimming vandaag, de Côte du Belvédère de Tharaux, die halverwege het parcours. Je zou kunnen denken dat het dan een vlakke rit is, maar in de Ardèche gaat het eigenlijk voortdurend op en af, zoals we ook momenteel zien.



14:19 14 uur 19. Kwaliteit in de kopgroep. 3 renners in de kopgroep hebben samen 20 ritten gewonnen in de Tour. Greipel is de slokop met 11 stuks, Alaphilippe zit aan 6 en Boasson Hagen aan 3. Met ook nog Küng, Bissegger en Politt zijn er bovendien een paar hardrijders mee. Lotto-Soudal is dan weer het enige team met 2 renners voorin, Van Moer en Sweeny. . Kwaliteit in de kopgroep 3 renners in de kopgroep hebben samen 20 ritten gewonnen in de Tour. Greipel is de slokop met 11 stuks, Alaphilippe zit aan 6 en Boasson Hagen aan 3.

Met ook nog Küng, Bissegger en Politt zijn er bovendien een paar hardrijders mee. Lotto-Soudal is dan weer het enige team met 2 renners voorin, Van Moer en Sweeny.

14:16 Tijdsverschil. In het peloton hebben ze voor een wandeltempo gekozen. Ineos bepaalt het tempo. Het verschil is met de klad meer dan 2 minuten. . 14 uur 16. Tijdsverschil In het peloton hebben ze voor een wandeltempo gekozen. Ineos bepaalt het tempo. Het verschil is met de klad meer dan 2 minuten.

14:14 14 uur 14. De hergroepering is een feit, want ook de waaier met De Gendt is komen aansluiten in het peloton. Het valt hier nu helemaal stil. Carl Berteele vanop de motor. De hergroepering is een feit, want ook de waaier met De Gendt is komen aansluiten in het peloton. Het valt hier nu helemaal stil. Carl Berteele vanop de motor

14:10 14 uur 10. In het peloton valt het stil, waardoor er uit de achtergrond waaiers kunnen terugkomen. Voorlopig is de waaieroorlog gestreden, zonder al te grote slachtoffers. . In het peloton valt het stil, waardoor er uit de achtergrond waaiers kunnen terugkomen. Voorlopig is de waaieroorlog gestreden, zonder al te grote slachtoffers.

14:10 14 uur 10. Een grote fout van Alpecin-Fenix dat ze niemand mee hebben. José De Cauwer. Een grote fout van Alpecin-Fenix dat ze niemand mee hebben. José De Cauwer

14:08 14 uur 08. Wie zit vooraan? Het is geen dozijn, maar een bakkersdozijn vooraan. De namen: Alaphilippe, Greipel, Bissegger, Boasson Hagen, Henao, Küng, Politt, Erviti, Sweeny, Swift, Mezgec, Theuns en Van Moer. 2 Belgen vooraan dus. . Wie zit vooraan? Het is geen dozijn, maar een bakkersdozijn vooraan. De namen: Alaphilippe, Greipel, Bissegger, Boasson Hagen, Henao, Küng, Politt, Erviti, Sweeny, Swift, Mezgec, Theuns en Van Moer. 2 Belgen vooraan dus.

14:07 Tijdsverschil. De groep met Alaphilippe heeft een twintigtal seconden op de groep met de gele trui. . 14 uur 07. Tijdsverschil De groep met Alaphilippe heeft een twintigtal seconden op de groep met de gele trui.

14:06 14 uur 06. Waaiers in de eerste kilometers.

14:05 Pech voor Naesen. We weten niet waar hij zit, maar er wordt pech gemeld voor Oliver Naesen, die hiermee naar een waaier verderop dreigt terug te vallen. . 14 uur 05. Pech voor Naesen We weten niet waar hij zit, maar er wordt pech gemeld voor Oliver Naesen, die hiermee naar een waaier verderop dreigt terug te vallen.