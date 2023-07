Lotte Kopecky begint om 16.55 u aan de afsluitende tijdrit in de Tour de France Femmes

Zondagnamiddag valt het doek over de 2e editie van de Tour de France Femmes. Demi Vollering begint met een ruime bonus aan de slottijdrit, Lotte Kopecky kan haar 4e plaats in de stand nog wisselen voor een podiumplek. Kijk vanaf 15.20 u op VRT 1 naar de afsluitende tijdrit in Pau.