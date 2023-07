Wie pakt vandaag uit op de Tourmalet? "Annemiek van Vleuten oogt heel goed"

Onze specialiste Marijn de Vries durft niet te voorspellen wie er wint op de Tourmalet. "Ik vind Annemiek van Vleuten heel goed ogen", vertelt ze. "Haar ploeg (Movistar, red) verkeert ook in de winning mood. In de schaduw van het gedoe rond SD Worx kennen ze relatieve rust", denkt De Vries. "Het enige meetpunt dit seizoen was de slotetappe van de Vuelta. Die lijkt wat op de rit naar de Tourmalet. En daar reed Demi Vollering Van Vleuten op een minuut." "Maar ik denk dat Annemiek van Vleuten nu sterker rijdt dan in Spanje." "Het wordt een hele spannende etappe", besluit De Vries.

22 uur 50. "Annemiek van Vleuten oogt heel goed". Onze specialiste Marijn de Vries durft niet te voorspellen wie er wint op de Tourmalet. "Ik vind Annemiek van Vleuten heel goed ogen", vertelt ze. "Haar ploeg (Movistar, red) verkeert ook in de winning mood. In de schaduw van het gedoe rond SD Worx kennen ze relatieve rust", denkt De Vries. "Het enige meetpunt dit seizoen was de slotetappe van de Vuelta. Die lijkt wat op de rit naar de Tourmalet. En daar reed Demi Vollering Van Vleuten op een minuut." "Maar ik denk dat Annemiek van Vleuten nu sterker rijdt dan in Spanje." "Het wordt een hele spannende etappe", besluit De Vries. .

clock 21:50

21 uur 50. Loodzware Pyreneeënrit. Tijd voor het slotweekend en de ontknoping in de Tour de France Femmes. De kans dat Lotte Kopecky haar gele trui moet afstaan is erg groot. In de Pyreneeën zullen de topklimsters de macht grijpen. En dan kijken we in eerste instantie naar titelverdedigster Annemiek van Vleuten (40) en haar uitdaagster Demi Vollering (26). De Nederlandse toprenster zijn favoriet om uit te pakken in de loodzware bergrit. Iets over halfweg moeten ze de Col d'Aspin (1e categorie) over, de finish ligt op de Tourmalet (buiten categorie). .