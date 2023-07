Tour de France Femmes: vluchters of spurters in Albi, waar Van Aert in 2019 won?

De uitkomst vandaag is moeilijk te voorspellen. De beklimmingen rond Najac en Laguépie kunnen een springplank zijn voor de durvers. Maar sprinters die een bergje over kunnen, het laatste op 23 km van de finish, zullen hopen op een spurt met een gereduceerd peloton.

Aankomstplaats Albi is een droomplek voor Wout van Aert. Onze landgenoot pakte er in 2019 zijn eerste van 9 Tourritten. Hij was de snelste van een grote groep na een waaierspektakel.

08 uur 36. Bekijk nog eens de zege van Van Aert in Albi in de Tour van 2019.

08 uur 35. Wiebes weer? Na het spektakel in rit 4 gisteren lijkt het profiel van de 5e rit in de Tour Femmes uit te nodigen voor een massaspurt. Al liggen er in het 2e deel van de korte rit van 126 km 2 cols van 3e categorie. De spurtersploegen zullen de vluchters onder controle moeten houden. Wie houdt Lorena Wiebes van een 2e spurtzege? De Europese kampioene won in rit 3 de enige vorige massaspurt in deze Tour-editie. .