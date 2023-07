Langste etappe in Tour de France Femmes biedt opnieuw mogelijkheden voor Lotte Kopecky

clock 09:41

09 uur 41. Nieuwe kans voor Kopecky? De langste etappe in deze Tour de France Femmes biedt een relatief makkelijke aanloop, maar de finale oogt best pittig, met nog enkele flinke kuitenbijters. Na ruim 130 kilometer krijgen de vrouwen de Côte de Colombiès (6,5 km) voor de kiezen, een klim van 3e categorie met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,2 procent. Op 16 kilometer van de streep ligt de Côte de Moyrazès (2e cat), met 4,6 kilometer klimmen aan 5,5 procent. Even later, op een kleine 10 kilometer van de finish, moeten de rensters ook nog de Côte de Lavernhe over: 2,2 km aan 7,1 procent. Een ideale springplank om Lotte Kopecky naar een 2e ritzege te katapulteren? Onze landgenote had vooraf deze rit met rood omcirkeld, net als de 2e etappe (waarin ze 2e werd). .