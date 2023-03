LIVE Tirreno-Adriatico: Jumbo-Visma controleert kopgroep van 11 met o.a. Vermeersch en Simmons

Op de steentjes in Osimo gaat het voor Russo voorin nu toch te snel. Het is Vermeersch die het tempo bepaalt bij de vluchters, samen met Simmons.

14 uur 38. Op de steentjes in Osimo gaat het voor Russo voorin nu toch te snel. Het is Vermeersch die het tempo bepaalt bij de vluchters, samen met Simmons. .

2'28". Op 80km van het einde is het verschil weer teruggezakt naar 2'28". Het is al een tijdje duidelijk: de winnaar zit waarschijnlijk niet vooraan. . 14 uur 26.

Lekke band Caruso. Damiano Caruso moet even voet aan grond zetten door een lekke band. De ervaren Italiaan van Bahrain-Victorious is vandaag misschien wel een kanshebber voor de zege, maar dan moet hij alleen finishen. . 14 uur 23.

14 uur 17. Aanvaller Bais. Davide Bais zit voor de vierde keer in de juiste vlucht in deze Tirreno-Adriatico. Van de 900 afgelegde kilometer, spendeerde de 24-jarige Italiaan van Eolo-Kometa er liefst 455 in de aanval. .

clock 14:07

14 uur 07. Eerste passage in Osimo. De kopgroep is voor het eerst over de finishlijn gekomen in Osimo. Nog drie passages te gaan en we kennen de winnaar van deze "Tappa dei Muri". .