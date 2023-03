Wout van Aert test zijn benen in de Tirreno: "Tevreden over het gevoel, dit neem ik mee"

Wout van Aert stak in de voorlaatste ronde bergop het vuur aan de lont. Hij pakte uit met een indrukwekkende versnelling, waarna achteraan de deur openstond.

Voor Mathieu van der Poel en Biniam Girmay, de volgende weken toch zijn concurrenten in het voorjaar, ging het dan te snel. Was het ook vooraf het plan van Jumbo-Visma om daar te gaan? "Ja toch wel", zei Van Aert na de 6e rit bij onze man.

"We wisten dat de druk op ons ging komen. Er stond nog veel volk kort in het klassement. Als we het daar niet probeerden, dan konden we zelf de hele tijd achter iedereen aan springen. De situatie veranderde daarna wel snel toen Wilco Kelderman viel."

"Ik was de geschikte man om de koers te openen, maar kon in de laatste ronde net niet volgen. Toch ben ik heel tevreden."

Bij de collega's van DPG Media ging Van Aert nog iets dieper in op zijn voorjaarsbenen. Hoe staat hij ervoor, nu de weken van de waarheid eraan komen? "Het was een goede test voor de benen vandaag. Het is moeilijk te zeggen waar ik sta, maar ik ben tevreden over het gevoel in de benen in de ritten waar ik wilde voor gaan. Dat neem ik mee."