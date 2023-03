3 op een rij voor Primoz Roglic, die de eindzege in Tirreno-Adriatico amper nog kan verliezen

Rit 7 van Tirreno-Adriatico in een notendop:

Van der Poel probeert, Van Aert imponeert

Mathieu van der Poel verklaarde voor de start dat "zijn benen tot nu toe tegenvallen". De Nederlander trok dan maar vroeg ten aanval in de "Tappa dei Muri", maar een vrijgeleide kreeg hij niet van Team Jumbo - Visma.

Ploegmaat Gianni Vermeersch had meer geluk. Hij raakte wel weg met o.a. Quinn Simmons, maar op het zware parcours was al snel duidelijk dat hij kansloos was voor etappewinst.

In de derde van vier lokale ronden in aankomstplaats Osimo gooide Jumbo-Visma, met een indrukwekkende Wout van Aert, de knuppel in het hoenderhok. Het kostte Mathieu van der Poel en Biniam Girmay meteen hun kop, maar ook de geelhemden waren heel wat volk kwijt na ook nog een val van Wilco Kelderman en de opgave van OHN-winnaar Dylan van Baarle.

In de slotronde stak Aleksandr Vlasov zijn hand uit naar de blauwe trui. De Rus van Bora reed met drie anderen weg van Primoz Roglic en co., maar Davide Formolo (UAE) bracht Jumbo-Visma toch weer in de koers.

Op de slotklim ontplofte het vervolgens helemaal. De Spanjaarden Mikel Landa en Enric Mas probeerden Roglic te bestoken, maar die panikeerde nooit. IJzig kalm maakte hij het daarna af, goed voor 3 op een rij en (wellicht) eindwinst.