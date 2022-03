Tirreno-Adriatico: "Tappa dei Muri", Pogacar: "Evenepoel verspeelde te vroeg energie"

09:25 09 uur 25. De aanval van Remco Evenepoel op 40 kilometer van de finish? Remco was sterk, maar ik denk dat hij iets te gretig was. Hij wilde aanvallen, maar ik besefte dat we kansloos waren door de tegenwind en het jagende peloton. Misschien heeft hij daar te vroeg in de finale al te veel energie verspeeld. . Tadej Pogacar (UAE). De aanval van Remco Evenepoel op 40 kilometer van de finish? Remco was sterk, maar ik denk dat hij iets te gretig was. Hij wilde aanvallen, maar ik besefte dat we kansloos waren door de tegenwind en het jagende peloton. Misschien heeft hij daar te vroeg in de finale al te veel energie verspeeld. Tadej Pogacar (UAE)

09:23 09 uur 23. De top 10 uit 2017. 1. Peter Sagan 2. Thibault Pinot 3. Primoz Roglic 4. Geraint Thomas 5. Bauke Mollema 6. Rigoberto Uran 7. Tom Dumoulin 8. Nairo Quintana 9. Rohan Dennis 10. Simon Spilak .

09:22 09 uur 22. Peter Sagan was in 2017 de sterkste in Fermo na een gelijkaardige finale.