Sprinten of waaiers in Scheldeprijs (m)? Kijk vanaf 15.20 uur naar VRT 1

De Scheldeprijs is de oudste Vlaamse koers, we zijn vandaag toe aan de 112e editie. Traditioneel voelen de sprinters zich in hun sas, maar de wind in Zeeland kan voor brokken (lees: waaiers) zorgen. Ontdek hier of man in vorm Jasper Philipsen een 3e keer kan triomferen. Kijken kan vanaf 15.20 uur op VRT 1 of in onze livestream.