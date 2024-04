Tim Merlier blikt opgelucht terug op hectische 7e zege: "Ik wilde me niet laten flikken zoals in De Panne"

wo 3 april 2024 18:01

De zoete revanche. Nadat Tim Merlier in Brugge-De Panne nog Jasper Philipsen moest laten voorgaan, waren vandaag de rollen omgekeerd aan de oevers van de Schelde. Al hing de zege van de sprinter lang aan een zijden draadje. "Ze waren elkaar onderuit aan het rijden voor ons, zo waren we elkaar wat kwijt", doet hij zijn verhaal over het hectische slot.

"Dat we van ver moesten komen? Ja, dat was het plan niet", kan winnaar van de dag Tim Merlier er achteraf om lachen. De sprinter van Soudal - Quick Step beleefde een hectisch slot na een fietswissel, ontsierd door enkele valpartijen. "Ze waren elkaar onderuit aan het rijden voor ons, zo waren we elkaar wat kwijt. Maar ik wist dat Bert Van Lerberghe wel zou komen. Hij wist perfect wat te doen." Het juiste moment om aan te gaan vinden, bleek niet evident. "In de sprint was ik even de bordjes kwijt. Ik dacht: weet je wat, ik ga me niet laten flikken zoals in De Panne en van ver aangaan. Ik weet dat het mijn sterkte is." "Hoe komt het dat ik ze niet zag? Je rijdt 75 kilometer per uur. Dan gaat het rap, hoor", knipoogt hij.

Door de waaiers was iedereen nerveus. Ik ben blij dat ik overeind gebleven ben. Tim Merlier

Niet alleen in de slotkilometers, ook in het begin van de Scheldeprijs waren er momenten van wanorde. "Het was een hele hectische start door de wind", blaast Merlier. "De waaiers waren in ons nadeel, want iedereen was nerveus. Ik ben blij dat ik overeind gebleven ben." En dat de sprinter zijn 7e zege van het seizoen mag vieren. Dat terwijl rivaal Philipsen tevreden moet zijn met 3 stuk - waarvan een monument. Speelt dat? "Voor mij is het belangrijk om elke wedstrijd mijn sprint te kunnen rijden en zo veel mogelijk te winnen", wuift Merlier het weg. "En ik voelde in de Ronde van Vlaanderen dat de vorm goed was, dus ik kijk uit naar zondag."

Philipsen: "Wilde geen kwakken uitdelen met oog op zondag"