Is eerste aankomst bergop in Zwitserland kolfje naar de hand van Evenepoel?

De tijdrit van zondag heeft al voor wat tijdsverschillen in het klassement gezorgd.

11 uur 19. Klassement. De tijdrit van zondag heeft al voor wat tijdsverschillen in het klassement gezorgd. Evenepoel staat op 5 seconden van leider Küng, zijn dichtste achtervolgers bij de klassementsmannen, Skjelmose en Ayuso, volgen op 14 en 20 seconden van de Belg. Bardet moet al 34 seconden goedmaken op Evenepoel, Powless zelfs 41. .

clock 10:50

10 uur 50. Bergetappe. Na een tijdrit en een etappe voor de snelle mannen staat op dag 3 klimwerk gepland. De renners vertrekken in het westen van Zwitserland voor een tocht van 143,8 kilometer. De eerste 90 zorgen hoogstwaarschijnlijk voor weinig spektakel, maar in de laatste 50 kilometer krijgen we de gouden kilometer en 2 bergen van 1e categorie. De Col des Mosses (13,5 km aan 4,1%) en de klim naar Villars-sur-Ollon (10,7 km aan 7,8%) moeten het klassement op zijn kop zetten. .