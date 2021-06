LIVE: Rit 4 in de Ronde van Zwitserland, hattrick voor Mathieu van der Poel?

13:39 13 uur 39. We hebben al ruim 20 kilometer weggetikt en we zien nog altijd geen witte rook in dit fraaie landschap. We plakken nog even op een plateau, maar zo meteen komt er weer wat meer reliëf in dit ritprofiel. Krijgen we daar een ideaal lanceerplatform? . We hebben al ruim 20 kilometer weggetikt en we zien nog altijd geen witte rook in dit fraaie landschap. We plakken nog even op een plateau, maar zo meteen komt er weer wat meer reliëf in dit ritprofiel. Krijgen we daar een ideaal lanceerplatform?

13:35 13 uur 35. Mijn 3e plaats was gisteren echt wel het maximum. Die etappe heeft me ook vertrouwen gegeven voor de komende dagen. . Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). Mijn 3e plaats was gisteren echt wel het maximum. Die etappe heeft me ook vertrouwen gegeven voor de komende dagen. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

13:33 13 uur 33. Iedereen gegrepen. Zwitsers hoeft niet de voertaal te zijn vandaag. Maxim Van Gils wil een woordje meepraten, maar de jongeling van Lotto-Soudal slaagt er niet in om door te steken. Of toch niet in zijn eentje, want in het gezelschap van de grote groep gebeurt dat wel: iedereen rijdt weer samen. . Iedereen gegrepen Zwitsers hoeft niet de voertaal te zijn vandaag. Maxim Van Gils wil een woordje meepraten, maar de jongeling van Lotto-Soudal slaagt er niet in om door te steken. Of toch niet in zijn eentje, want in het gezelschap van de grote groep gebeurt dat wel: iedereen rijdt weer samen.

13:28 13 uur 28. Je kunt er gif op innemen: waar Simon Pellaud ook aan de start staat, hij valt altijd aan. De Zwitser doet dat ook nu, landgenoot Michael Schär is zijn gezel. Ze verzamelen een tiental seconden. . Je kunt er gif op innemen: waar Simon Pellaud ook aan de start staat, hij valt altijd aan. De Zwitser doet dat ook nu, landgenoot Michael Schär is zijn gezel. Ze verzamelen een tiental seconden.

13:25 13 uur 25. Hardrijder Bissegger en zijn vrienden rijden niet hard genoeg: het peloton sluit opnieuw aan. . Hardrijder Bissegger en zijn vrienden rijden niet hard genoeg: het peloton sluit opnieuw aan.

13:21 13 uur 21. De eerste aanval bevat veel thuisrijders. Onder meer Bissegger en Jacobs proberen het peloton te verlaten. . De eerste aanval bevat veel thuisrijders. Onder meer Bissegger en Jacobs proberen het peloton te verlaten.

13:16 152 renners. Op uw deelnemerslijst mag u ook een streep trekken door Alexys Brunel. De Fransman van Groupama-FDJ krijgt "DNS" achter zijn naam. . 13 uur 16. 152 renners Op uw deelnemerslijst mag u ook een streep trekken door Alexys Brunel. De Fransman van Groupama-FDJ krijgt "DNS" achter zijn naam.

13:14 13 uur 14. Hermann Pernsteiner (Bahrein-Victorious) laat nog even sleutelen aan zijn fiets, waardoor we de officiële start uitstellen. Voor wie het bericht nog niet meegekregen heeft: we hebben afscheid genomen van Intermarché-Wanty-Gobert, dat na een coronabesmetting afhaakt. . Hermann Pernsteiner (Bahrein-Victorious) laat nog even sleutelen aan zijn fiets, waardoor we de officiële start uitstellen. Voor wie het bericht nog niet meegekregen heeft: we hebben afscheid genomen van Intermarché-Wanty-Gobert, dat na een coronabesmetting afhaakt.

13:10 13 uur 10. We zetten ons in het wiel van Mathieu van der Poel en co. De Nederlander glimlacht in zijn gele trui bij de start, waar het zonnig is. . We zetten ons in het wiel van Mathieu van der Poel en co. De Nederlander glimlacht in zijn gele trui bij de start, waar het zonnig is.

13:10 13 uur 10 match begonnen Start



10:40 10 uur 40. 3 op een rij? Alles is mogelijk. Er moet altijd iemand winnen. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). 3 op een rij? Alles is mogelijk. Er moet altijd iemand winnen. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

10:40 Het profiel van vandaag. 10 uur 40. Het profiel van vandaag