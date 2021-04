Ronde van Vlaanderen: titelverdediger Van der Poel kent zijn helpers

11 uur 27. Matthews is kopman binnen Team BikeExchange. Michael Matthews gaat zondag samen met zijn team Team BikeExchange op jacht naar een zege in de Ronde van Vlaanderen, het enige monument dat nog niet op de zegelijst staat van het Australische team. Matthews krijgt Luke Durbridge en Luka Mezgec met zich mee. Daarnaast maken ook Jack Bauer, Amund Gröndahl Jansen, Rob Stannard en Alex Edmondson deel uit van het team. .

Titelverdediger Mathieu van der Poel en zijn kompanen. Mathieu van der Poel jaagt op de dubbel in de Ronde. De Nederlandse kampioen kent zijn 6 metgezellen voor zondag: Belgisch kampioen Dries De Bondt, Otto Vergaerde, Jonas Rickaert, man in vorm Gianni Vermeersch, de Zwitser Silvan Dillier en de Nederlander Oscar Riesebeek. Nu Parijs-Roubaix niet gereden wordt op 11 april, pakt Van der Poel er de Amstel (18 april) niet bij zoals Wout van Aert wel doet. De Nederlander, die de thuiskoers in 2019 won, wil zijn rustpauze in de overstap naar het mountainbike respecteren. Opgelet: het is van Fabian Cancellara geleden (in 2013-2014) dat iemand 2 jaar na elkaar de Ronde kon winnen.