Tuimelperte houdt Italiaans kampioen Zana niet van leidersplaats in Slovenië

De Colombiaan Jesus David Pena en de Italiaan Filippo Zana (allebei Jayco-AlUla) zijn als eerste en tweede geëindigd in de koninginnenetappe van de Ronde van Slovenië. Opmerkelijk, want de twee renners kwamen ten val in de finale. Pena reed het slot zelfs met een defect versnellingsapparaat.