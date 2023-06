De wielerwereld leeft momenteel in rouw. Ook in de Ronde van Slovenië stonden de renners stil bij het overlijden van Gino Mäder. Zo eerde Simon Pellaud zijn landgenoot met een aanval bergop. Maar het hoofd nam het al snel over van zijn benen. De Zwitser wees symbolisch - met tranen in zijn ogen - naar de hemel en maakte een hartje. Bekijk de beelden hieronder.