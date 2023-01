LIVE Ronde van San Juan: Sprintersploegen knabbelen aan hun achterstand

clock 22:02 22 uur 02. Tivani. Een régional de l'étape die zoals al gezegd straks extra aandacht verdient, is German Nicolas Tivani. De Argentijn werd gisteren 5e en won in 2019 op deze Autodromo. Niet met een late uitval zoals Zdenek Stybar een jaar later, wel na een ontsnapping die net niet op tijd werd ingerekend. . Tivani Een régional de l'étape die zoals al gezegd straks extra aandacht verdient, is German Nicolas Tivani. De Argentijn werd gisteren 5e en won in 2019 op deze Autodromo. Niet met een late uitval zoals Zdenek Stybar een jaar later, wel na een ontsnapping die net niet op tijd werd ingerekend.

clock 21:56 21 uur 56. De onvermoeibare Pieter Serry verricht weer berewerk, ook Jan Hirt moet elke dag vol aan de bak. De Tsjechische nieuwkomer moet vrijdag de luitenant worden van Remco Evenepoel op de Alto Colorado. Hij zal de rustdag van donderdag goed kunnen gebruiken. . De onvermoeibare Pieter Serry verricht weer berewerk, ook Jan Hirt moet elke dag vol aan de bak. De Tsjechische nieuwkomer moet vrijdag de luitenant worden van Remco Evenepoel op de Alto Colorado. Hij zal de rustdag van donderdag goed kunnen gebruiken.

clock 21:53 21 uur 53. In de staart van het peloton spotten we nog altijd Remco Evenepoel. Hij krijgt bezoek van de volgwagen en na een kort overlegmoment pikt hij nog enkele bidons op bij ploegleider Davide Bramati. . In de staart van het peloton spotten we nog altijd Remco Evenepoel. Hij krijgt bezoek van de volgwagen en na een kort overlegmoment pikt hij nog enkele bidons op bij ploegleider Davide Bramati.

clock 21:51 21 uur 51. Met een gemiddelde van 44 km/u zitten we grosso modo op het snelste schema dat de organisatie had uitgetekend. Dat betekent dat de klokken zullen luiden rond 23.30 u. . Met een gemiddelde van 44 km/u zitten we grosso modo op het snelste schema dat de organisatie had uitgetekend. Dat betekent dat de klokken zullen luiden rond 23.30 u.

clock 21:46 21 uur 46. We krijgen een 3e team op kop van het peloton. Braziliaans kampioen Vinicius Rangel Costa heeft zich net als de voorbije dagen ingeschreven voor ploegmakker Fernando Gaviria. Nog 80 kilometer: 2'17". . We krijgen een 3e team op kop van het peloton. Braziliaans kampioen Vinicius Rangel Costa heeft zich net als de voorbije dagen ingeschreven voor ploegmakker Fernando Gaviria. Nog 80 kilometer: 2'17".

clock 21:44 21 uur 44. Smeren en nog eens smeren: een must in deze omstandigheden.

clock 21:42 21 uur 42. Bij Soudal-Quick Step is er vanavond of morgen taart. Vorige week vierde Jan Hirt zijn verjaardag, woensdag is het de beurt aan Remco Evenepoel. Hij wordt 23 jaar. De wereldkampioen zat met zijn gedachten vandaag overigens ook bij het thuisfront en wenste zijn echtgenote veel succes tijdens de examenperiode. . Bij Soudal-Quick Step is er vanavond of morgen taart. Vorige week vierde Jan Hirt zijn verjaardag, woensdag is het de beurt aan Remco Evenepoel. Hij wordt 23 jaar. De wereldkampioen zat met zijn gedachten vandaag overigens ook bij het thuisfront en wenste zijn echtgenote veel succes tijdens de examenperiode.

clock 21:42 21 uur 42. Het resterende weekmenu. woensdag: selectievere route, kans op een sprint is kleiner donderdag: rustdag vrijdag: koninginnenrit met aankomst bergop zaterdag: sprintersdag zondag: sprintersdag . Het resterende weekmenu woensdag: selectievere route, kans op een sprint is kleiner donderdag: rustdag vrijdag: koninginnenrit met aankomst bergop zaterdag: sprintersdag zondag: sprintersdag

clock 21:40 Proviand. De bredere wegen worden ingewisseld voor iets smallere baantjes waar de verzorgers de renners verwennen. In deze bakoven is een zakje met ijs en een gekoelde bidon pure luxe. . 21 uur 40. food Proviand De bredere wegen worden ingewisseld voor iets smallere baantjes waar de verzorgers de renners verwennen. In deze bakoven is een zakje met ijs en een gekoelde bidon pure luxe.

clock 21:34 21 uur 34. De kleine Sergio Higuita is de waterdrager bij Bora-Hansgrohe. Als pluimgewicht verdubbelt hij makkelijk het cijfer op de weegschaal met enkele bidons op zijn bagagedrager. . De kleine Sergio Higuita is de waterdrager bij Bora-Hansgrohe. Als pluimgewicht verdubbelt hij makkelijk het cijfer op de weegschaal met enkele bidons op zijn bagagedrager.

clock 21:31 21 uur 31. Nog 90 kilometer en naast Pieter Serry wordt ook Jan Hirt naar voren gestuurd om te knechten. Jonas Koch en Florian Lipowitz zijn hun Duitse evenknie. . Nog 90 kilometer en naast Pieter Serry wordt ook Jan Hirt naar voren gestuurd om te knechten. Jonas Koch en Florian Lipowitz zijn hun Duitse evenknie.

clock 21:25 21 uur 25. 2 uur geleden bij de start: de renners maakten zich klaar in de garageboxen van het racecircuit.

clock 21:25 21 uur 25. Mijn timing klopte gisteren niet helemaal. Ik was teleurgesteld. . Sam Bennett (Bora-Hansgrohe). Mijn timing klopte gisteren niet helemaal. Ik was teleurgesteld. Sam Bennett (Bora-Hansgrohe)

clock 21:21 21 uur 21. Voorin hebben we overigens nog een pion verloren. 6 Argentijnen en 1 Chileen verdelen de koek. . Voorin hebben we overigens nog een pion verloren. 6 Argentijnen en 1 Chileen verdelen de koek.

clock 21:18 21 uur 18. Nog 99 kilometer en de alliantie tussen Soudal-Quick Step en Bora-Hansgrohe brengt de kloof voor het eerst onder de 4 minuten. . Nog 99 kilometer en de alliantie tussen Soudal-Quick Step en Bora-Hansgrohe brengt de kloof voor het eerst onder de 4 minuten.

clock 21:11 Bergpunten. We durven te denken dat er voor de vluchters geen eer te rapen valt straks op het circuit. Dan gaan ze maar voor de kruimels zoals de bergprijs. Dat levert een pittig sprintje op met een kus van de juf voor een lid van de Argentijnse selectie, Emiliano Contreras. . 21 uur 11. hill Bergpunten We durven te denken dat er voor de vluchters geen eer te rapen valt straks op het circuit. Dan gaan ze maar voor de kruimels zoals de bergprijs. Dat levert een pittig sprintje op met een kus van de juf voor een lid van de Argentijnse selectie, Emiliano Contreras.

clock 21:06 Voor de boekhouding: de 8 leiders op een rijtje. . 21 uur 06. Voor de boekhouding: de 8 leiders op een rijtje.

clock 21:05 21 uur 05. Ik ben van deze streek en dan doet een 5e plaats zoals gisteren deugd. Ik ben trots dat ik me tussen zulke namen kon plaatsen. . German Tivani (Corratec). Ik ben van deze streek en dan doet een 5e plaats zoals gisteren deugd. Ik ben trots dat ik me tussen zulke namen kon plaatsen. German Tivani (Corratec)

clock 21:03 21 uur 03. Woensdag. Morgen krijgen we een gelijkaardig profiel als gisteren: de eerste helft van de etappe (bijna 200 kilometer) is weer zo'n lange beklimming. We trekken naar een hoogte van 2.200 meter en sprinters kunnen daar gedumpt worden, al is het na de top nog ruim 100 kilometer tot de finish in Barreal. . Woensdag Morgen krijgen we een gelijkaardig profiel als gisteren: de eerste helft van de etappe (bijna 200 kilometer) is weer zo'n lange beklimming. We trekken naar een hoogte van 2.200 meter en sprinters kunnen daar gedumpt worden, al is het na de top nog ruim 100 kilometer tot de finish in Barreal.