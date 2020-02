Stybar zet sprintend peloton een neus op Argentijns circuit na gekke finale

Voor Remco Evenepoel zit het zware werk er na gisteren op. De leiderstrui van onze landgenoot kwam in de zesde etappe nooit in gevaar. Hij finishte in de buik van het peloton en behoudt in het klassement zijn voorsprong van meer dan een halve minuut op Ganna.

Hij kon na zijn aankomst meteen naar zijn vierende ploegmaats rijden want ook de dagzege was voor Deceuninck-Quick Step. Na een saaie etappe wist Stybar iedereen te verrassen op het racecircuit El Villicum. De treintjes van onder anderen Gaviria maakten zich klaar voor de massasprint, maar plots glipte de Tsjech weg langs links.

Hij zette er meteen stevig de beuk in en voor iedereen het goed en wel besefte was de vogel gaan vliegen. Met de finish in zicht was het sterven voor Stybar, maar hij hield stand. Het is voor Deceuninck-Quick Step de tweede zege in deze etappekoers, na de tijdritwinst voor Evenepoel.