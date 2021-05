LIVE: Kobe Goossens is weer mee in de kopgroep in de Ronde van Romandië

Fase per fase

12:13 Een pretje is het niet voor de renners om in dit weer rond te rijden. De koude en de regen zorgen ervoor dat de wedstrijd een pak zwaarder wordt. . 12 uur 13. Een pretje is het niet voor de renners om in dit weer rond te rijden. De koude en de regen zorgen ervoor dat de wedstrijd een pak zwaarder wordt.

12:07 Geen Bauhaus meer. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) houdt het voor bekeken. De Duitser laat de zware beklimmingen aan zich voorbij gaan en zoekt de warmte op in de bus. . 12 uur 07. Geen Bauhaus meer Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) houdt het voor bekeken. De Duitser laat de zware beklimmingen aan zich voorbij gaan en zoekt de warmte op in de bus.

11:55 11 uur 55. Cerný heeft het moeilijk. Josef Cerný kreeg het even moeilijk in de kopgroep, maar maakt alweer de aansluiting vooraan. . Cerný heeft het moeilijk Josef Cerný kreeg het even moeilijk in de kopgroep, maar maakt alweer de aansluiting vooraan.

11:48 6' voor Goossens en co. Het peloton heeft nog geen zin in de jacht op het zevental. De voorsprong loopt halfweg de Anzère op tot bijna 6 minuten. . 11 uur 48. 6' voor Goossens en co. Het peloton heeft nog geen zin in de jacht op het zevental. De voorsprong loopt halfweg de Anzère op tot bijna 6 minuten.

11:43 Anzère . De renners zijn begonnen aan de Anzère: een 14,6km-lange klim van eerste categorie met een gemiddeld stijgingspercentage van 7%. Knabbelt het peloton hier een eerste keer aan de voorsprong van de kopgroep? . 11 uur 43. Anzère De renners zijn begonnen aan de Anzère: een 14,6km-lange klim van eerste categorie met een gemiddeld stijgingspercentage van 7%. Knabbelt het peloton hier een eerste keer aan de voorsprong van de kopgroep?

11:31 11 uur 31.

11:22 2'50" voor de kopgroep. Het peloton laat de vluchters gaan. Ze hebben op enkele minuten 2'50" voorsprong bij elkaar gefietst. Dit zijn de renners: Kobe Goossens (Lotto - Soudal) Josef Cerný (Deceuninck - Quick-Step) Matz Würtz (Israel St art-Up Nation) Matthew Holmes (Lotto - Soudal) Magnus Cort (EF Education - Nippo) Simone Petilli (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) Simon Pellaud (Zwitserse selectie) . 11 uur 22. 2'50" voor de kopgroep Het peloton laat de vluchters gaan. Ze hebben op enkele minuten 2'50" voorsprong bij elkaar gefietst. Dit zijn de renners:

11:10 11 uur 10. We hebben een kopgroep. Het is Kobe Goossens gelukt. Hij zit weer in de vlucht van de dag. Wurtz en Cerny zijn zijn metgezellen. In de achtergrond zijn er met Holmes, Cort, Petilli en Pellaud nog 4 renners op komst. Zij gaan dadelijk de aansluiting maken met de kopgroep. . We hebben een kopgroep Het is Kobe Goossens gelukt. Hij zit weer in de vlucht van de dag. Wurtz en Cerny zijn zijn metgezellen. In de achtergrond zijn er met Holmes, Cort, Petilli en Pellaud nog 4 renners op komst. Zij gaan dadelijk de aansluiting maken met de kopgroep.

11:01 11 uur 01. Suter graait de bergpunten weg. Joël Suter heeft zijn zinnen gezet op de bergtrui. Hij komt als eerste boven op de top van de Chamoson en pakt zo 5 extra punten. . Suter graait de bergpunten weg Joël Suter heeft zijn zinnen gezet op de bergtrui. Hij komt als eerste boven op de top van de Chamoson en pakt zo 5 extra punten.

10:57 10 uur 57. Kobe Goossens heeft er zin in. Kijk eens wie we daar hebben. Kobe Goossens heeft na zijn vlucht gisteren nog wat energie over en probeert weg te raken uit het peloton. Zijn poging wordt snel geneutraliseerd door het peloton. . Kobe Goossens heeft er zin in Kijk eens wie we daar hebben. Kobe Goossens heeft na zijn vlucht gisteren nog wat energie over en probeert weg te raken uit het peloton. Zijn poging wordt snel geneutraliseerd door het peloton.

10:53 2 opgaves. Zoek niet naar Oliviero Troia (UAE-Team Emirates) en Nico Denz (Team DSM) in het peloton. Zij zijn vandaag de enige renners die niet gestart zijn. . 10 uur 53. 2 opgaves Zoek niet naar Oliviero Troia (UAE-Team Emirates) en Nico Denz (Team DSM) in het peloton. Zij zijn vandaag de enige renners die niet gestart zijn.

10:47 Eerste obstakel na 3 km. De koers is nog niet begonnen of de renners moeten al klimmen. Met de Chamoson moeten de renners 2km omhoog aan een stijgingspercentage van 7,3%. Een hapje in vergelijking met het zwaardere geschut dat er straks nog aankomt. . 10 uur 47. Eerste obstakel na 3 km De koers is nog niet begonnen of de renners moeten al klimmen. Met de Chamoson moeten de renners 2km omhoog aan een stijgingspercentage van 7,3%. Een hapje in vergelijking met het zwaardere geschut dat er straks nog aankomt.

10:45 10 uur 45. Ook Küng is van start gegaan. De Zwitserse kampioen Stefan Küng kwam gisteren nog spectaculair ten val. De Zwitser houdt slechts enkele schaafwonden over aan zijn tuimelpartij. . Ook Küng is van start gegaan De Zwitserse kampioen Stefan Küng kwam gisteren nog spectaculair ten val. De Zwitser houdt slechts enkele schaafwonden over aan zijn tuimelpartij.

10:35 10 uur 35 match begonnen We zijn vertrokken! Pang! Het startschot is gegeven. Volg de wedstrijd hier van begin tot einde met tekst.

10:32 De renners zijn er klaar voor. Nog 3 minuten voor de start. 10 uur 32. De renners zijn er klaar voor. Nog 3 minuten voor de start.

10:12 10 uur 12. Wat staat er op het menu? De renners krijgen vandaag 5 beklimmingen op hun boterham. De renners rijden over de Anzère (14,6km aan 7%) en de Suen (13,6km aan 6,5%). Maar vooral de slotklim lijkt de scherprechter te worden. De Thyon 2000 (klim van eerste categorie) is 21 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,6%. Spek naar de bek van de klimgeiten in het peloton. . Wat staat er op het menu? De renners krijgen vandaag 5 beklimmingen op hun boterham. De renners rijden over de Anzère (14,6km aan 7%) en de Suen (13,6km aan 6,5%). Maar vooral de slotklim lijkt de scherprechter te worden. De Thyon 2000 (klim van eerste categorie) is 21 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,6%. Spek naar de bek van de klimgeiten in het peloton.



