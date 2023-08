BEKIJK: WK-ganger Olav Kooij powert met gemak naar de dagzege, Tim Merlier wordt nog 7e met leegloper

Op dag 4 was het opnieuw sprinten geblazen in Polen. Tim Merlier had de openingsetappe gewonnen en aasde op een nieuwe triomf.

Die kwam er niet. Merlier zat te ver toen het peloton de laatste bocht uitkwam en zou zijn remonte als 7e afsluiten.

"Ik kampte vooraan met een leegloper en moest veiligheid inbouwen in de bocht", legde hij uit aan Wielerflits. "Ik kon niet voluit gaan, anders viel ik."

Olav Kooij zat wel in de cockpit. De 21-jarige Nederlander stormde vlot naar de zege, hij kon zelfs een keer omkijken.

Volgend weekend staat Kooij aan de start van het WK in Glasgow. Nederland houdt hem achter de hand als Mathieu van der Poel of Dylan van Baarle niet kunnen scoren.

"Je kan het WK niet vergelijken met een etappe in de Ronde van Polen, maar een overwinning geeft altijd wel vertrouwen. Het is mooi om met deze zege naar Schotland af te reizen", reageerde Kooij.