Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle voeren Nederlandse WK-ploeg aan

De Nederlandse mannen voor Glasgow:

"Met Mathieu hebben we een afmaker in huis"

"De wegwedstrijd wordt verreden op een snel parcours dat aan een klassieker doet denken", legt bondscoach Koos Moerenhout uit.

"Met Mathieu van der Poel hebben we een afmaker in huis, die op dit WK-traject perfect uit de voeten moet kunnen. Ook Dylan van Baarle bewees al vaker ook goed te renderen op een rondje als deze."

"We hopen deze twee renners tot diep in de finale te krijgen en dan voor de winst mee te kunnen strijden."

Rassprinter Fabio Jakobsen maakt geen deel uit van de Nederlandse selectie, zijn collega Olav Kooij wel.

Moerenhout: "Olav is een sterke sprinter die ook in ontwikkeling is richting het klassieke werk. We rekenen erop Mathieu en Dylan in stelling te kunnen brengen, maar moeten ook andere opties openhouden als de wedstrijd zich in een bepaalde richting ontwikkelt."

De wegkoers voor de mannen is 271 km lang en vindt plaats op zondag 6 augustus.