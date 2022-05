Met gemak! Remco Evenepoel wint de eerste rit in de Ronde van Noorwegen

In de 1e etappe kreeg het peloton een 174 lange tocht van Bergen naar Voss voor de kiezen. De jonge Belg Jens Reynders nestelde zich in de vlucht van de dag, die onder impuls van de ploegen die mikken op het klassement ruimschoots op tijd ingerekend werd.



De beslissing viel op de pittige slotklim van ruim 2 kilometer, met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,4 procent. Quick Step-Alpha Vinyl hield de boel vakkundig onder controle en zette Remco Evenepoel in een zetel af voor de laatste hectometers.



Daarin stak Eduard Prades de lont aan het vuur, maar de Spanjaard van Caja Rural kreeg al snel lik op stuk van Evenepoel. De winnaar van Luik-Bastenaken-Luik kletste iedereen uit zijn wiel en sprintte naar de overwinning. Met Cian Uijtdebroek en Laurens Huys finishten nog twee Belgen in de top 10.



Evenepoel is uiteraard ook de eerste leider. Dankzij de bonificaties telt hij in de stand 4 seconden voorsprong op de Noor Tobias Johannessen. "Ik had niet verwacht dat ik op de eerste dag al meteen zo goed zou zijn", reageerde Evenepoel na de finish. "Het was toch wel een steile klim."



Opmerkelijk: in volle finale zette Evenepoel zich nog even aan de kant voor een sanitaire stop. "Ik moest echt stoppen, anders ging mijn blaas ontploffen", lachte hij.