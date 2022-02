Jasper Philipsen pakt met overmacht zijn 2e sprintzege in UAE Tour

Bekijk hier de machtige sprint van Philipsen

Alpecin-Fenix kleurt de dag, Philipsen maakt het af

Na de aankomst boven op de Jebel Jais waren de sprinters opnieuw aan zet in de UAE Tour. Net zoals de voorbije dagen waren het de renners van Gazprom-Rusvelo die al vroeg in het offensief trokken, ze kregen er een kompaan van Bardiani bij.

Lang zouden de vluchters niet vooruit blijven rijden want op een 140-tal kilometer van de aankomst voelde Alpecin-Fenix dat de winst gunstig zat. Voltallig trok het team met de steun van onder meer Pogacar stevig door.

Ineos (met Adam Yates en Filippo Ganna) zat in de tweede waaier, na 20 kilometer slaagde de verbluffende Italiaan om het gat nagenoeg in zijn eentje te dichten. De vroege vlucht was inmiddels ingerekend.

Het tempo zakte nadien en na een tussenaanval met Jonathan Canaveral en Alessandro Tonelli (beiden Bardiani) en Pavel Kotsjetkov en Dmitri Strachov (beiden Gazprom-Rusvelo) was de Tsjechische kampioen Michael Kukrle aan zet.

De Tsjech die net als Kotsjetkov en Strachov uitkomt voor Gazprom-Rusvelo fietste met nog dik 20 kilometer te gaan plots 2'30" bijeen. Het peloton had zich in slaap laten wiegen en moest reageren.

Dat gebeurde onder impuls van vooral BikeExchange en Bahrain wel waardoor de situatie snel onder controle was. Leider Tadej Pogacar reed in de laatste kilometers nog lek, maar zijn ploeggenoten brachten hem razendsnel terug in het peloton.

We mochten ons zo opmaken voor een 3e sprint in deze UAE Tour. Mark Cavendish besloot na zijn zware val van gisteren niet deel te nemen aan de debatten en zo kreeg Jasper Philipsen vrij spel.

De snelle man van Alpecin-Fenix remonteerde Sam Bennett vrij eenvoudig en boekte zo zijn 2e zege van deze week. De piepjonge Olav Kooij (Jumbo-Visma) kwam ook nog opzetten en eindigde voor Sam Bennett als 2e.