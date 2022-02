LIVE UAE Tour: Filippo Ganna voor het eerst dit seizoen geklopt in tijdrit, doet nog iemand beter dan Stefan Bissegger?

13:01 13 uur 01. Wereldkampioen bij de beloften vertrekt. Johan Price-Pejtersen (Bahrain-Vicotorius) vertrekt in Ajman. Hij is wereldkampioen tijdrijden bij de beloften. Wat doet de Deen vandaag? . Wereldkampioen bij de beloften vertrekt Johan Price-Pejtersen (Bahrain-Vicotorius) vertrekt in Ajman. Hij is wereldkampioen tijdrijden bij de beloften. Wat doet de Deen vandaag?

13:00 13 uur . 4e beste tijd voor Pogacar aan 1e tussenpunt. Tadej Pogacar heeft er een goed 1e deel op zitten. Hij heeft de 4e beste tijd aan het 1e tussenpunt: 4'31". Dat is 5 seconden trager dan leider Stefan Bissegger. Adam Yates heeft aan het tussenpunt de 12e beste tijd en is 5 seconden trager dan Pogacar. Tadej Pogacar doet 1 seconde beter dan zijn ploeggenoot João Almeida. . 4e beste tijd voor Pogacar aan 1e tussenpunt Tadej Pogacar heeft er een goed 1e deel op zitten. Hij heeft de 4e beste tijd aan het 1e tussenpunt: 4'31". Dat is 5 seconden trager dan leider Stefan Bissegger. Adam Yates heeft aan het tussenpunt de 12e beste tijd en is 5 seconden trager dan Pogacar. Tadej Pogacar doet 1 seconde beter dan zijn ploeggenoot João Almeida.

12:57 12 uur 57. Vorig jaar won Filippo Ganna de tijdrit in de UAE Tour en strandde Stefan Bissegger op de 2e plaats. Mikkel Bjerg werd 3e. . Vorig jaar won Filippo Ganna de tijdrit in de UAE Tour en strandde Stefan Bissegger op de 2e plaats. Mikkel Bjerg werd 3e.

12:55 12 uur 55. Tadej Pogacar vertrekt. Na Adam Yates is het meteen aan Tadej Pogacar. Vorig jaar won de Sloveen de UAE Tour. Hij kan ook een goeie tijdrit rijden en een uitstekende zaak doen in het algemeen klassement. Zijn ploeggenoot João Almeida zette al een goeie tijd neer vandaag. . Tadej Pogacar vertrekt Na Adam Yates is het meteen aan Tadej Pogacar. Vorig jaar won de Sloveen de UAE Tour. Hij kan ook een goeie tijdrit rijden en een uitstekende zaak doen in het algemeen klassement. Zijn ploeggenoot João Almeida zette al een goeie tijd neer vandaag.

12:54 12 uur 54. Adam Yates begint aan tijdrit. Adam Yates (Ineos) vertrekt in Ajman. In 2020 schreef hij de UAE Tour op zijn naam en vorig jaar werd hij nog 2e na Tadej Pogacar. Yates moet een goeie tijdrit rijden om in de buurt te blijven van de andere klassementsmannen. . Adam Yates begint aan tijdrit Adam Yates (Ineos) vertrekt in Ajman. In 2020 schreef hij de UAE Tour op zijn naam en vorig jaar werd hij nog 2e na Tadej Pogacar. Yates moet een goeie tijdrit rijden om in de buurt te blijven van de andere klassementsmannen.

12:51 Stefan Bissegger blijft aan de leiding. 12 uur 51. Stefan Bissegger blijft aan de leiding

12:49 12 uur 49. De tijdrit van Fausto Masnada zit erop. Hij legde 9 kilometer af in 10'21". Klassementsmannen João Almeida en Aleksandr Vlasov doen beter. . De tijdrit van Fausto Masnada zit erop. Hij legde 9 kilometer af in 10'21". Klassementsmannen João Almeida en Aleksandr Vlasov doen beter.

12:46 12 uur 46. Filippo Ganna is 7 seconden trager dan Stefan Bissegger. Bissegger heeft een toptijd neergezet in de tijdrit van de UAE Tour. Kan iemand hem nog kloppen? . Filippo Ganna is 7 seconden trager dan Stefan Bissegger. Bissegger heeft een toptijd neergezet in de tijdrit van de UAE Tour. Kan iemand hem nog kloppen?

12:45 12 uur 45. Filippo Ganna komt niet aan tijd van Stefan Bissegger. Filippo Ganna wordt voor het eerst dit seizoen geklopt in de tijdrit. Hij kan de toptijd van Stefan Bissegger niet verbeteren. . Filippo Ganna komt niet aan tijd van Stefan Bissegger Filippo Ganna wordt voor het eerst dit seizoen geklopt in de tijdrit. Hij kan de toptijd van Stefan Bissegger niet verbeteren.

12:43 12 uur 43. Over een kilometer weten we of Filippo Ganna voor het eerst dit seizoen geklopt zal worden in de tijdrit of niet. . Over een kilometer weten we of Filippo Ganna voor het eerst dit seizoen geklopt zal worden in de tijdrit of niet.

12:42 12 uur 42. Filippo Ganna zoeft zijn voorganger voorbij. Luca Covli (Bardiani-CSF-Faizanè) moet eraan geloven. . Filippo Ganna zoeft zijn voorganger voorbij. Luca Covli (Bardiani-CSF-Faizanè) moet eraan geloven.

12:39 12 uur 39. Ganna doet niet beter dan Bissegger aan 1e tussenpunt. Filippo Ganna kan Stefan Bissegger niet kloppen aan het 1e tussenpunt. Het verschil is amper 1 seconde. De Zwitser reed een uitstekend 2e deel. Kan de Italiaan dit ook? . Ganna doet niet beter dan Bissegger aan 1e tussenpunt Filippo Ganna kan Stefan Bissegger niet kloppen aan het 1e tussenpunt. Het verschil is amper 1 seconde. De Zwitser reed een uitstekend 2e deel. Kan de Italiaan dit ook?

12:37 12 uur 37. Fausto Masnada vertrekt. Nu is Fausto Masnada aan de beurt. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl begint aan zijn tijdrit in de UAE Tour. Hij is ook een man voor het algemeen klassement. . Fausto Masnada vertrekt Nu is Fausto Masnada aan de beurt. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl begint aan zijn tijdrit in de UAE Tour. Hij is ook een man voor het algemeen klassement.

12:34 12 uur 34. Na 4,5 kilometer weten we hoe Filippo Ganna het eerste stuk van de tijdrit verteerd heeft en of hij de tijd van Stefan Bissegger daar al scherper kan stellen. . Na 4,5 kilometer weten we hoe Filippo Ganna het eerste stuk van de tijdrit verteerd heeft en of hij de tijd van Stefan Bissegger daar al scherper kan stellen.

12:34 12 uur 34. Wat doet Ganna? Topfavoriet Filippo Ganna begint aan zijn tijdrit in de UAE Tour. Het is zijn 3e tijdrit van het seizoen. De 2 vorige tijdritten wist hij te winnen. Kan de wereldkampioen vandaag ook scoren? Hij moet beter doen dan de toptijd van Stefan Bissegger: 9'43". . Wat doet Ganna? Topfavoriet Filippo Ganna begint aan zijn tijdrit in de UAE Tour. Het is zijn 3e tijdrit van het seizoen. De 2 vorige tijdritten wist hij te winnen. Kan de wereldkampioen vandaag ook scoren? Hij moet beter doen dan de toptijd van Stefan Bissegger: 9'43".

12:30 12 uur 30. Jos van Emden vertrekt. Jos van Emden (Jumbo-Visma) rijdt van het startpodium in Ajman. In 2019 klopte hij Filippo Ganna in de Chrono des Nations. Hij was 11 seconden sneller dan de Italiaan. Een tijdje geleden, maar wel een mooie herinnering van de Nederlander. . Jos van Emden vertrekt Jos van Emden (Jumbo-Visma) rijdt van het startpodium in Ajman. In 2019 klopte hij Filippo Ganna in de Chrono des Nations. Hij was 11 seconden sneller dan de Italiaan. Een tijdje geleden, maar wel een mooie herinnering van de Nederlander.

12:26 12 uur 26. Uitstekende tijd van João Almeida . João Almeide zet de 2e beste tijd neer in Ajman. Hij doet zo ook een goeie zaak voor het algemeen klassement. Hij is 3 seconden sneller dan Aleksandr Vlasov. . Uitstekende tijd van João Almeida João Almeide zet de 2e beste tijd neer in Ajman. Hij doet zo ook een goeie zaak voor het algemeen klassement. Hij is 3 seconden sneller dan Aleksandr Vlasov.

12:23 12 uur 23. 9'43": snelste tijd. De snelste tijd staat nog steeds op naam van Stefan Bissegger. De Zwitser van EF Education-EasyPost zette een toptijd neer. Niemand komt voorlopig in de buurt. De 2e snelste tijd is van Mikkel Bjerg (UAE). Hij is 24 seconden trager dan Bissegger. . 9'43": snelste tijd De snelste tijd staat nog steeds op naam van Stefan Bissegger. De Zwitser van EF Education-EasyPost zette een toptijd neer. Niemand komt voorlopig in de buurt. De 2e snelste tijd is van Mikkel Bjerg (UAE). Hij is 24 seconden trager dan Bissegger.

12:23 Filippo Ganna verkende het parcours van de tijdrit. Kan hij Bissegger kloppen? 12 uur 23. Filippo Ganna verkende het parcours van de tijdrit. Kan hij Bissegger kloppen?