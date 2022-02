Bissegger geeft Ganna het nakijken in tijdrit van UAE Tour en onttroont sterke Philipsen

Na 2 sprintersetappes was het vandaag aan de tijdritspecialisten. In Ajman werkten de renners een tijdrit van 9 kilometer af over een vlak parcours met een U-bocht halverwege.

Wereldkampioen Filippo Ganna was weer de topfavoriet vandaag. In de tijdrit van de Ster van Bessèges en in die van de Ronde van de Provence bewees de Italiaan 2 keer dat hij ook dit seizoen knappe resultaten kan boeken op zijn tijdritfiets.

Vroeg in de wedstrijd kwam de snelste tijd op naam van Stefan Bissegger. De specialist van EF Education-EasyPost zette een toptijd neer. In het 1e deel reed hij met een gemiddelde snelheid van 60 km/h.

Niemand kwam in de buurt van zijn toptijd, maar Ganna moest nog uit de startblokken schieten.

Na 4,5 kilometer was Ganna 1 seconde trager dan de Zwitser. Bissegger ging op het puntje van zijn stoel zitten voor een nagelbijtend 2e deel van de tijdrit van de renner van Ineos.

De wereldkampioen kon zich in het 2e deel niet herpakken en was finaal 7 seconden trager dan Bissegger. Tom Dumoulin (3e op 14"), Tadej Pogacar (4e op 18"), João Almeida (5e op 22") en Aleksandr Vlasov (8e op 25") zetten een goed resultaat neer voor het algemeen klassement, maar ze konden Bissegger niet aftroeven.

Jasper Philipsen sloot het rijtje vandaag af en knalde in zijn rode leiderstrui naar de 10e beste tijd.