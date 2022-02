Meteen een Belgische prijs: Jasper Philipsen behaalt knappe sprintzege in de UAE Tour

Dan toch opschudding in deze vlakke etappe. Het peloton moet uitwijken bij de bevoorrading. Rick Zabel let niet goed op en gaat tegen de vlakte.

Rick Zabel tegen de vlakte. Dan toch opschudding in deze vlakke etappe. Het peloton moet uitwijken bij de bevoorrading. Rick Zabel let niet goed op en gaat tegen de vlakte. . 13 uur 31.

De renners maken geen bochten meer in deze etappe. De aankomst - op zo'n ruim 47 km - ligt kaarsrecht voor het peloton en de vluchters. De "laatste" rechte lijn richting sprintontknoping is ingezet.

12 uur 59. "Laatste" rechte lijn. De renners maken geen bochten meer in deze etappe. De aankomst - op zo'n ruim 47 km - ligt kaarsrecht voor het peloton en de vluchters. De "laatste" rechte lijn richting sprintontknoping is ingezet. .

12:41

12 uur 41. Handvol favorieten. De sprintetappe vandaag kent een handvol favorieten. Bij Quick-Step-Alpha Vinyl is Mark Cavendish van de partij. De Brit weet wat winnen is dit seizoen en neemt het op tegen Arnaud Démare (Groupama-FDJ) en Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco). Maar ook Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) wil in zijn eerste wedstrijd van het seizoen voortbouwen op een sterk najaar. Tot slot is er Sam Benett. Hij verliet de ploeg van Patrick Lefevere en wil opnieuw proeven van de zege bij BORA-Hansgrohe. .