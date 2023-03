LIVE Catalonië: Soudal-Quick Step controleert vroege vlucht, Evenepoel mikt op ritzege in Barcelona

clock 12:21 Giulio Ciccone heeft overigens nog maar 2 ploegmakkers in steun bij Trek-Segafredo. Enkel de Spanjaarden Juan Pedro Lopez en Jon Aberasturi kunnen de Italiaan nog bijstaan vandaag. . 12 uur 21. Giulio Ciccone heeft overigens nog maar 2 ploegmakkers in steun bij Trek-Segafredo. Enkel de Spanjaarden Juan Pedro Lopez en Jon Aberasturi kunnen de Italiaan nog bijstaan vandaag.

clock 12:19 12 uur 19. Het klassement ligt nog open dus het zal zeker vuurwerk zijn in de finale. Giulio Ciccone bij de start.

clock 12:05 12 uur 05. Dubbele tussensprint. Met de tussensprints in Viladecans en Castelldefels op enkele kilometers van elkaar naderen we de voorsteden van Barcelona, na het tripje richting het gebergte in het binnenland. De bonificaties bij die sprints lijken alvast geen rol van betekenis te gaan spelen in de strijd tussen Roglic en Evenepoel. De vluchters zullen die weg kapen.

clock 11:59 11 uur 59. Na een lange afdaling krijgen de renners nu een 40-tal vlakke kilometers voor de wielen geschoven. Daarna is het al tijd voor het lokale circuit in Barcelona. De kopgroep loopt ondertussen weer wat uit en knokt zich naar een voorsprong van 1'11".

clock 11:55 De volledige Wolfpack op Catalaanse bodem aan kop van het peloton.

clock 11:54 11 uur 54. Bij de start vanmorgen sprak Guillaume Martin al over zijn ambities voor het bergklassement. "De ontsnapping halen is mijn doel vandaag. Er zijn nog veel bergpunten te verdienen dus het is mogelijk om de bergtrui weer over te nemen." Daar heeft de Fransman gelijk in. Met maar liefst 7 hellingen van 2e categorie - waaronder 6 keer de Montjuïc - zijn er vandaag maximaal 35 punten te verdienen door één renner. 5 punten stak Martin net al op zak. Als hij de bergtrui nog over wil nemen van Roglic, zal hij alleen moeten hopen om met wat voorsprong aan het lokale circuit te beginnen. Dat lijkt een lastig gegeven dankzij het beukwerk van Soudal-Quick Step.

clock 11:48 1 minuut. Het peloton - en meer bepaald Soudal-Quickstep - is niet echt gul met de voorsprong. De Belgische equipe knalt er bijna een minuut vanaf op een tiental kilometer. Remco Evenepoel lijkt dus duidelijk zin te hebben in een nieuwe strijd om de ritzege.

clock 11:38 11 uur 38. Hebben de ferry naar de kopgroep ook nog genomen: Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) Tsgabu Grmay (Jayco AlUla) Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi)

Zo hebben we nu 9 koplopers die een voorgift van ongeveer 2 minuten hebben. In het peloton voert Soudal-Quick Step het commando.

clock 11:33 11 uur 33. Samenstelling kopgroep. Een zestal rijdt in de spits van de koers: Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) Guillaume Martin (Cofidis) Carlos Verona (Movistar) Richard Carapaz (EF Education) Simon Carr (EF Education) David de la Cruz (Astana)

clock 11:31 Guillaume Martin, de drager van de bergtrui, komt als eerste boven op de Alt de Begues (2e categorie). Virtueel staat hij nu 2e in het bergklassement, op 5 punten van Roglic.

clock 11:22 11 uur 22. Zoals verwacht zorgt de Alt de Begues voor een aantal sterke renners die zich in de vlucht van de dag proberen nestelen. We herkennen onder meer Richard Carapaz (EF Education), Guillaume Martin (Cofidis) en Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) vooraan. Hun voorsprong op het peloton is echter miniem.

clock 11:11 11 uur 11. Het weer in Barcelona is overigens in niets te vergelijken met wat de renners in Gent-Wevelgem voorgeschoteld krijgen. De zon is prominent aanwezig met temperaturen die richting de 20 graden gaan. Zonnekloppers zitten dus beter in de Ronde van Catalonië dan in Vlaanderen vandaag.

clock 11:08 Alt de Begues. Daar is de eerste hindernis van de dag al. De Alt de Begues is meteen ook de langste klim vandaag met zijn 6,4 kilometer. Het gaat gemiddeld omhoog met 5,7%. Is dat de ideale springplank voor een sterke vroege vlucht? De aanvallers zijn nog niet echt aan hun trekken gekomen in deze Ronde van Catalonië. Nog geen enkele keer mocht de ontsnapping het uitzingen tot de meet.

clock 10:54 Een stevig menu van de dag heet dat dan.

clock 10:51 10 uur 51. Van Barcelona naar Barcelona. De renners starten vandaag in de Catalaanse hoofdstad Barcelona. Na een ommetje van 90 kilometer een eindje buiten de stad – met daarbij ook de langste klim van de dag met de Alt de Begues – zetten ze weer koers richting Barcelona zelf. Het kasteel van Montjuïc, en de helling die er naartoe leidt, kijken uit over de stad. Dat kasteel deed dan ook dienst als een belangrijk fort én gevangenis in de vorige 4 eeuwen.

clock 10:49 10 uur 49 match begonnen start time Start Het peloton is nu ook officieel begonnen aan de slotrit van deze Ronde van Catalonië.

clock 10:44 10 uur 44. Ook in de rest van de top 10 is er overigens nog veel mogelijk. Zo staan Marc Soler (4e) en Jai Hindley (8e) op slechts 13 seconden van elkaar. Niet alleen Remco Evenepoel zal dus de aanvalsbel willen luiden vandaag.

clock 10:39 10 uur 39. Bemoedigend voor Remco Evenepoel is alleszins dat er vaak wel verschuivingen zijn in het klassement in de slotrit. Al moeten we daar wel de opmerking bij maken dat de verschillen meestal niet al te groot zijn. Dat hoeft natuurlijk geen probleem te zijn: het verschil met Primoz Roglic is maar 10 seconden. Gisteren pakte de Sloveen bij de eerste tussensprint een seconde terug op Evenepoel, maar die laatste deed hetzelfde bij de sprint voor de bonificaties in de finale. Zo bleef het uiteindelijk allemaal zoals het was.

clock 10:34 Remco Evenepoel heeft er ook vandaag zin in.