LIVE Catalonië: slotrit in Barcelona is laatste kans voor Evenepoel om Roglic te onttronen

clock 11:33 11 uur 33. Samenstelling kopgroep. Een zestal rijdt in de spits van de koers: Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) Guillaume Martin (Cofidis) Carlos Verona (Movistar) Richard Carapaz (EF Education) Simon Carr (EF Education) David de la Cruz (Astana) . Samenstelling kopgroep Een zestal rijdt in de spits van de koers: Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) Guillaume Martin (Cofidis) Carlos Verona (Movistar) Richard Carapaz (EF Education) Simon Carr (EF Education) David de la Cruz (Astana)

clock 11:31 Guillaume Martin, de drager van de bergtrui, komt als eerste boven op de Alt de Begues (2e categorie). Virtueel staat hij nu 2e in het bergklassement, op 5 punten van Roglic. . 11 uur 31. Guillaume Martin, de drager van de bergtrui, komt als eerste boven op de Alt de Begues (2e categorie). Virtueel staat hij nu 2e in het bergklassement, op 5 punten van Roglic.

clock 11:22 11 uur 22. Zoals verwacht zorgt de Alt de Begues voor een aantal sterke renners die zich in de vlucht van de dag proberen nestelen. We herkennen onder meer Richard Carapaz (EF Education), Guillaume Martin (Cofidis) en Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) vooraan. Hun voorsprong op het peloton is echter miniem. . Zoals verwacht zorgt de Alt de Begues voor een aantal sterke renners die zich in de vlucht van de dag proberen nestelen. We herkennen onder meer Richard Carapaz (EF Education), Guillaume Martin (Cofidis) en Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) vooraan. Hun voorsprong op het peloton is echter miniem.

clock 11:11 11 uur 11. Het weer in Barcelona is overigens in niets te vergelijken met wat de renners in Gent-Wevelgem voorgeschoteld krijgen. De zon is prominent aanwezig met temperaturen die richting de 20 graden gaan. Zonnekloppers zitten dus beter in de Ronde van Catalonië dan in Vlaanderen vandaag. . Het weer in Barcelona is overigens in niets te vergelijken met wat de renners in Gent-Wevelgem voorgeschoteld krijgen. De zon is prominent aanwezig met temperaturen die richting de 20 graden gaan. Zonnekloppers zitten dus beter in de Ronde van Catalonië dan in Vlaanderen vandaag.

clock 11:08 Alt de Begues. Daar is de eerste hindernis van de dag al. De Alt de Begues is meteen ook de langste klim vandaag met zijn 6,4 kilometer. Het gaat gemiddeld omhoog met 5,7%. Is dat de ideale springplank voor een sterke vroege vlucht? De aanvallers zijn nog niet echt aan hun trekken gekomen in deze Ronde van Catalonië. Nog geen enkele keer mocht de ontsnapping het uitzingen tot de meet. . 11 uur 08. hill Alt de Begues Daar is de eerste hindernis van de dag al. De Alt de Begues is meteen ook de langste klim vandaag met zijn 6,4 kilometer. Het gaat gemiddeld omhoog met 5,7%. Is dat de ideale springplank voor een sterke vroege vlucht? De aanvallers zijn nog niet echt aan hun trekken gekomen in deze Ronde van Catalonië. Nog geen enkele keer mocht de ontsnapping het uitzingen tot de meet.

clock 10:54 Een stevig menu van de dag heet dat dan. . 10 uur 54. Een stevig menu van de dag heet dat dan.

clock 10:51 10 uur 51. Van Barcelona naar Barcelona. De renners starten vandaag in de Catalaanse hoofdstad Barcelona. Na een ommetje van 90 kilometer een eindje buiten de stad – met daarbij ook de langste klim van de dag met de Alt de Begues – zetten ze weer koers richting Barcelona zelf. Het kasteel van Montjuïc, en de helling die er naartoe leidt, kijken uit over de stad. Dat kasteel deed dan ook dienst als een belangrijk fort én gevangenis in de vorige 4 eeuwen. . Van Barcelona naar Barcelona De renners starten vandaag in de Catalaanse hoofdstad Barcelona. Na een ommetje van 90 kilometer een eindje buiten de stad – met daarbij ook de langste klim van de dag met de Alt de Begues – zetten ze weer koers richting Barcelona zelf. Het kasteel van Montjuïc, en de helling die er naartoe leidt, kijken uit over de stad. Dat kasteel deed dan ook dienst als een belangrijk fort én gevangenis in de vorige 4 eeuwen.

clock 10:49 10 uur 49 match begonnen start time Start Het peloton is nu ook officieel begonnen aan de slotrit van deze Ronde van Catalonië.

clock 10:44 10 uur 44. Ook in de rest van de top 10 is er overigens nog veel mogelijk. Zo staan Marc Soler (4e) en Jai Hindley (8e) op slechts 13 seconden van elkaar. Niet alleen Remco Evenepoel zal dus de aanvalsbel willen luiden vandaag. . Ook in de rest van de top 10 is er overigens nog veel mogelijk. Zo staan Marc Soler (4e) en Jai Hindley (8e) op slechts 13 seconden van elkaar. Niet alleen Remco Evenepoel zal dus de aanvalsbel willen luiden vandaag.

clock 10:39 10 uur 39. Bemoedigend voor Remco Evenepoel is alleszins dat er vaak wel verschuivingen zijn in het klassement in de slotrit. Al moeten we daar wel de opmerking bij maken dat de verschillen meestal niet al te groot zijn. Dat hoeft natuurlijk geen probleem te zijn: het verschil met Primoz Roglic is maar 10 seconden. Gisteren pakte de Sloveen bij de eerste tussensprint een seconde terug op Evenepoel, maar die laatste deed hetzelfde bij de sprint voor de bonificaties in de finale. Zo bleef het uiteindelijk allemaal zoals het was. . Bemoedigend voor Remco Evenepoel is alleszins dat er vaak wel verschuivingen zijn in het klassement in de slotrit. Al moeten we daar wel de opmerking bij maken dat de verschillen meestal niet al te groot zijn. Dat hoeft natuurlijk geen probleem te zijn: het verschil met Primoz Roglic is maar 10 seconden. Gisteren pakte de Sloveen bij de eerste tussensprint een seconde terug op Evenepoel, maar die laatste deed hetzelfde bij de sprint voor de bonificaties in de finale. Zo bleef het uiteindelijk allemaal zoals het was.

clock 10:34 Remco Evenepoel heeft er ook vandaag zin in. . 10 uur 34. Remco Evenepoel heeft er ook vandaag zin in.

clock 10:31 10 uur 31. Ronde van Catalonië Remco Evenepoel ergert zich blauw aan passieve Roglic, Groves wint 2e keer in Catalonië

clock 10:31 10 uur 31. Zo was het gisteren. De rit van gisteren leek ofwel op maat van de vluchters, ofwel op maat van de sterke sprinters. Maar daar dacht Remco Evenepoel anders over. Hij versnelde op de laatste klim van de dag en kreeg enkel zijn Sloveense schaduw Primoz Roglic mee. Die bleef echter in de schaduw en ging niet in op de smeekbedes van Evenepoel om mee rond te draaien. Zo strandde het avontuur van de 2 kemphanen op een kleine 10 kilometer van het einde. Kaden Groves toonde dat hij de snelste man van het pak is deze week door zijn 2e rit te winnen, ondanks een lekke band in de laatste 4 kilometer. . Zo was het gisteren De rit van gisteren leek ofwel op maat van de vluchters, ofwel op maat van de sterke sprinters. Maar daar dacht Remco Evenepoel anders over. Hij versnelde op de laatste klim van de dag en kreeg enkel zijn Sloveense schaduw Primoz Roglic mee. Die bleef echter in de schaduw en ging niet in op de smeekbedes van Evenepoel om mee rond te draaien. Zo strandde het avontuur van de 2 kemphanen op een kleine 10 kilometer van het einde. Kaden Groves toonde dat hij de snelste man van het pak is deze week door zijn 2e rit te winnen, ondanks een lekke band in de laatste 4 kilometer.

clock 10:24 10 uur 24. Barcelona verwelkomt dus zoals gewoonlijk het peloton voor hun slotrit in de Ronde van Catalonië. De aanloop van die rit kan al eens verschillen van jaar tot jaar, maar de finale staat eigenlijk altijd al vast. De laatste 40 kilometer worden gedomineerd door 6 plaatselijke rondes over de Montjuïc. De beklimming naar het kasteel van Montjuïc is kort, maar pittig met stroken tot bijna 20%. De plaatselijke ronde eindigt vervolgens met nog een klimmetje als toetje, waarna 3 licht dalende kilometers naar de streep volgen. . Barcelona verwelkomt dus zoals gewoonlijk het peloton voor hun slotrit in de Ronde van Catalonië. De aanloop van die rit kan al eens verschillen van jaar tot jaar, maar de finale staat eigenlijk altijd al vast. De laatste 40 kilometer worden gedomineerd door 6 plaatselijke rondes over de Montjuïc. De beklimming naar het kasteel van Montjuïc is kort, maar pittig met stroken tot bijna 20%. De plaatselijke ronde eindigt vervolgens met nog een klimmetje als toetje, waarna 3 licht dalende kilometers naar de streep volgen.

clock 10:18 Het parcours van vandaag: de Montjuïc is bekend terrein voor de meeste renners hier. . 10 uur 18. Het parcours van vandaag: de Montjuïc is bekend terrein voor de meeste renners hier.