De Jumbo-armada van Primoz Roglic is een klasse apart in de ploegentijdrit in Burgos

Giro-winnaar Primoz Roglic legt in Burgos de laatste hand aan zijn conditie voor de Vuelta, waar hij aan de zijde van Tourwinnaar Jonas Vingegaard onder meer Remco Evenepoel het leven zuur wil maken.



De Sloveen kondigde gisteren nog aan dat zijn voorbereiding beter dan ooit is verlopen. Uit de ploegentijdrit in Burgos blijkt ook een deel van zijn team op tijd in vorm te zijn.



Naast Roglic maken ook Attila Valter, Robert Gesink en Jan Tratnik uit van de Vuelta-ploeg van Jumbo-Visma. Samen met Gijs Leemreize, Koen Bouwman en Edoardo Affini veegden ze de concurrentie tussen Oña en Poza de la Sal op een hoopje.



Movistar kon de schade nog enigszins beperken tot 19 seconden, maar vanaf nummer 3 Bora-Hansgrohe (met Vlasov) kreeg iedereen minstens een halve minuut aan de broek. Valter start morgen in de roze-paarse leiderstrui.