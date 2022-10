Arnaud Démare volgt zichzelf op in Parijs-Tours, Philippe Gilbert wordt 27e in laatste koers

clock 16:52 16 uur 52. Arnaud Démare klopt Theuns in de sprint en wint Parijs-Tours. Arnaud Démare klopt Theuns in de sprint en wint Parijs-Tours

clock 16:51 16 uur 51 match afgelopen end time Démare houdt Theuns af Arnaud Démare doet het weer, ook al had hij wel moeite om helemaal op het einde Edward Theuns nog af te houden.

clock 16:48 Rode vod. Alles is samengekomen onder de rode vod. We gaan sprinten! Volgt Démare zichzelf op? . 16 uur 48. last km Rode vod Alles is samengekomen onder de rode vod. We gaan sprinten! Volgt Démare zichzelf op?

clock 16:47 16 uur 47. Het peloton heeft zijn handen vol om de 15 seconden te overbruggen. We zien vooral Arkéa en Cofidis werken. Helemaal achteraan zien we Philippe Gilbert. Heeft hij nog een laatste trucje in zijn mouw zitten? . Het peloton heeft zijn handen vol om de 15 seconden te overbruggen. We zien vooral Arkéa en Cofidis werken. Helemaal achteraan zien we Philippe Gilbert. Heeft hij nog een laatste trucje in zijn mouw zitten?

clock 16:43 16 uur 43. Kirsch, Heiduk en Le Gac zijn bij Abrahamsen gekomen. In het peloton zitten de snelle mannen al te likkebaarden. Nog 6,5 kilometer tot de finish op de Avenue de Grammont in Tours. . Kirsch, Heiduk en Le Gac zijn bij Abrahamsen gekomen. In het peloton zitten de snelle mannen al te likkebaarden. Nog 6,5 kilometer tot de finish op de Avenue de Grammont in Tours.

clock 16:41 16 uur 41. Welke sprinters zitten nog in het peloton en hebben zij nog ploegmaats bij? Bert De Backer (Sporza). Welke sprinters zitten nog in het peloton en hebben zij nog ploegmaats bij? Bert De Backer (Sporza)

clock 16:39 16 uur 39. Achter Abrahamsen proberen Le Gac, Heiduk en Kirsch de handen in elkaar te slaan. Het peloton volgt op 20 seconden. Het lijkt er nog altijd op dat de winnaar toch vooral daar zit. . Achter Abrahamsen proberen Le Gac, Heiduk en Kirsch de handen in elkaar te slaan. Het peloton volgt op 20 seconden. Het lijkt er nog altijd op dat de winnaar toch vooral daar zit.

clock 16:36 16 uur 36. Abrahamsen solo. De forse Jonas Abrahamsen is er alleen vandoor gegaan. De Noor heeft op zijn 27e nog geen enkele profzege achter zijn naam. Wordt het meteen een vette vis? . Abrahamsen solo De forse Jonas Abrahamsen is er alleen vandoor gegaan. De Noor heeft op zijn 27e nog geen enkele profzege achter zijn naam. Wordt het meteen een vette vis?

clock 16:34 16 uur 34. Waar zijn de Belgen? We zitten al in de laatste 15 kilometer en voorlopig is het windstil rond de Belgen. Sep Vanmarcke liet zich even zien, van Philippe Gilbert is voorlopig geen spoor, Jasper Philipsen kwam al ten val en Arnaud De Lie heeft 30 kilometer geleden opgegeven. . Waar zijn de Belgen? We zitten al in de laatste 15 kilometer en voorlopig is het windstil rond de Belgen. Sep Vanmarcke liet zich even zien, van Philippe Gilbert is voorlopig geen spoor, Jasper Philipsen kwam al ten val en Arnaud De Lie heeft 30 kilometer geleden opgegeven.

clock 16:31 16 uur 31. Bora zet alles op Bennett. Het is Groupama-FDJ dat de achtervolging leidt op de koplopers, maar Bora-Hansgrohe steekt stokken in de wielen van die achtervolging. De Bora's gokken erop dat Sam Bennett vooraan zal kunnen aansluiten. Als de Ier vooraan kan sprinten om de zege is de kans op winst bijzonder groot. . Bora zet alles op Bennett Het is Groupama-FDJ dat de achtervolging leidt op de koplopers, maar Bora-Hansgrohe steekt stokken in de wielen van die achtervolging. De Bora's gokken erop dat Sam Bennett vooraan zal kunnen aansluiten. Als de Ier vooraan kan sprinten om de zege is de kans op winst bijzonder groot.

clock 16:28 Nog 20km en het peloton is op komst. 16 uur 28. Nog 20km en het peloton is op komst

clock 16:26 16 uur 26. Arnaud Démare, de titelverdediger, pakt het voorlopig verstandig aan. Christophe Vandegoor (Sporza). Arnaud Démare, de titelverdediger, pakt het voorlopig verstandig aan. Christophe Vandegoor (Sporza)

clock 16:19 Peloton op 1 minuut. De verschillende groepjes die voor het peloton uitreden zijn ofwel opgeslokt ofwel versnipperd. Er blijven nog 3 leiders over met Abrahamsen, Cardis en Guégan, maar het meest waarschijnlijke is dat de winnaar in het peloton zit, dat op een dikke minuut volgt. . 16 uur 19. time difference Peloton op 1 minuut De verschillende groepjes die voor het peloton uitreden zijn ofwel opgeslokt ofwel versnipperd. Er blijven nog 3 leiders over met Abrahamsen, Cardis en Guégan, maar het meest waarschijnlijke is dat de winnaar in het peloton zit, dat op een dikke minuut volgt.

clock 15:55 15 uur 55. Alles komt stilaan bij elkaar. De accordeon begint stilaan in elkaar te plooien. Bennett en Heiduk hebben het gezelschap gekregen van Mozzato, Russo en Kirsch. Dat vijftal rijdt op 2 minuten van de kopgroep. Daarachter zien we onder meer Sep Vanmarcke oorlog maken, maar slechts op een kleine voorsprong voor het peloton uit. . Alles komt stilaan bij elkaar De accordeon begint stilaan in elkaar te plooien. Bennett en Heiduk hebben het gezelschap gekregen van Mozzato, Russo en Kirsch. Dat vijftal rijdt op 2 minuten van de kopgroep. Daarachter zien we onder meer Sep Vanmarcke oorlog maken, maar slechts op een kleine voorsprong voor het peloton uit.

clock 15:40 15 uur 40. De eerste beklimming en gravelstrook hebben meteen voor verbrokkeling gezorgd. Sprinter Sam Bennett is nu zowaar de eerste achtervolger op de 5 leiders, samen met de Duitser Kim Heiduk. Daarachter rijdt een groepje met onder meer Mozzato, Russo, Kirsch en Van Dijke. Het peloton zit op 4 minuten van de kop. . De eerste beklimming en gravelstrook hebben meteen voor verbrokkeling gezorgd. Sprinter Sam Bennett is nu zowaar de eerste achtervolger op de 5 leiders, samen met de Duitser Kim Heiduk. Daarachter rijdt een groepje met onder meer Mozzato, Russo, Kirsch en Van Dijke. Het peloton zit op 4 minuten van de kop.

clock 15:19 Val met Philipsen. Net wanneer het peloton zich opmaakt voor de Côte de Limeray, de eerste klim van de dag, wordt er gevallen in het peloton. Het belangrijkste slachtoffer is Jasper Philipsen. . 15 uur 19. fall Val met Philipsen Net wanneer het peloton zich opmaakt voor de Côte de Limeray, de eerste klim van de dag, wordt er gevallen in het peloton. Het belangrijkste slachtoffer is Jasper Philipsen.

clock 14:54 Tijdsverschil. Het verschil tussen de 5 leiders en het peloton was even onder de 6 minuten gezakt, maar nu is het toch weer gestegen, naar 6'15". De lekkernijen liggen wel allemaal in de slotfase, met 8 beklimmingen en ook enkele onverharde stroken. . 14 uur 54. time difference Tijdsverschil Het verschil tussen de 5 leiders en het peloton was even onder de 6 minuten gezakt, maar nu is het toch weer gestegen, naar 6'15". De lekkernijen liggen wel allemaal in de slotfase, met 8 beklimmingen en ook enkele onverharde stroken.

clock 14:38 Val van Terpstra. In het peloton komt Niki Terpstra ten val, samen met Ben Turner. Ook voor Terpstra is Parijs-Tours, net als voor Gilbert, zijn laatste officiële profkoers. In tegenstelling tot Gilbert kon de Nederlander deze wedstrijd wel nooit winnen. Hij stond maar liefst 4 keer op het podium (2012, 2017, 2018 en 2019) maar nooit op het hoogste schavotje. . 14 uur 38. fall Val van Terpstra In het peloton komt Niki Terpstra ten val, samen met Ben Turner. Ook voor Terpstra is Parijs-Tours, net als voor Gilbert, zijn laatste officiële profkoers. In tegenstelling tot Gilbert kon de Nederlander deze wedstrijd wel nooit winnen. Hij stond maar liefst 4 keer op het podium (2012, 2017, 2018 en 2019) maar nooit op het hoogste schavotje.