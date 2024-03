Openingsrit in Parijs-Nice zal Evenepoel en co meteen op scherp zetten: "Kans op waaiers en 6 bonificatieseconden op helling"

Voor Remco Evenepoel is het zijn vuurdoop in "de Koers naar de Zon", een voorsmaakje van zijn Tour-debuut deze zomer.



Wat is het ideale scenario voor de leider van The Wolfpack?



"De eerste 2 dagen doorkomen en dan een knaller van een ploegentijdrit rijden. Dan zien we wel wie er leider wordt. Daarna de leiderstrui consolideren, nog een ritzege pakken en proberen om in het geel op het podium te staan in Nice. Dat zou een geslaagde week zijn", aldus Evenepoel.