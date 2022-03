4e keer, goeie keer voor Wout van Aert? Volg hier straks de tijdrit van Parijs-Nice

Montluçon zal voor de Belgische wielerliefhebbers altijd verbonden zijn met de betreurde Serge Baguet, die er in 2001 de grootste triomf uit zijn carrière kon vieren door de sprint van een kopgroepje te winnen. Het sappige interview achteraf en de emotionele beelden met zijn ploegleider Jef Braeckevelt - die hem van zijn dak had gehaald om weer coureur te worden - staan in het collectieve geheugen gegrift.

11 uur 32. "Lelli! Als hij gewonnen had, ik deed hem duud". Montluçon zal voor de Belgische wielerliefhebbers altijd verbonden zijn met de betreurde Serge Baguet, die er in 2001 de grootste triomf uit zijn carrière kon vieren door de sprint van een kopgroepje te winnen. Het sappige interview achteraf en de emotionele beelden met zijn ploegleider Jef Braeckevelt - die hem van zijn dak had gehaald om weer coureur te worden - staan in het collectieve geheugen gegrift. .

11 uur 26. 4e keer in Montluçon. Met aankomstplaats Montluçon (35.000 inwoners) zijn we vandaag in zowat het middelpunt van Frankrijk beland. In het stadje hebben ze voor de 4e keer in de geschiedenis een streep getrokken voor de renners van Parijs-Nice. De laatste keer Montluçon dateert van 1997, toen Tom Steels (nu ploegleider bij Quick-Step) er de sprint won. In 1976 en 1982 waren er zeges voor respectievelijk Jacques Esclassan en Sven-Ake Nilsson. .