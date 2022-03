LIVE Parijs-Nice: ontsnappingskoning Thomas De Gendt kiest het hazenpad

11:40 Tijdsverschil. In het peloton kennen ze uiteraard de reputatie van Thomas De Gendt, maar toch krijgt het drietal snel een grote voorsprong: al meer dan 3 minuten. . 11 uur 40. Tijdsverschil In het peloton kennen ze uiteraard de reputatie van Thomas De Gendt, maar toch krijgt het drietal snel een grote voorsprong: al meer dan 3 minuten.

11:32 Een De Gendt-dagje? Thomas De Gendt in de aanval, dat zijn we graag! Met Alexis Gougeard en Owain Doull krijgt hij bovendien twee ervaren hardrijders mee. In een mum van tijd hebben ze meer dan een minuut voorsprong.

11:27 Eerste aanvallen in de kiem gesmoord. Zodra de vlag van de koersdirectie naar beneden was gegaan, zijn 6 renners weggesprongen, maar zij werden snel weer gegrepen.

11:18 11 uur 18 match begonnen Start Nog een laatste keer zwaaien naar de mensen in Vierzon en we zijn ermee weg voor de klassieke "opwarmingsronde", die deze keer 5,5 kilometer lang is.



Een vlakke aanloop tot de finale, zonder bergpunten of tussensprints. Veel meer dan wat publiciteit valt er voor de vluchters vandaag wellicht niet te rapen. Het is dan ook nog eens tegenwind. Wie is er desondanks kandidaat?

11:17 Geen Boivin. Toch nog een extra opgave in deze Parijs-Nice. De Canadees Guillaume Boivin moet er vanwege rugpijn de brui aan geven.

10:39 Het was een kut-Parijs-Nice voor onze ploeg tot nu toe. Ik had zelf ook een andere start in gedachten gehad, met die val van gisteren. Normaal gezien mag ik niet te veel hinder daarvan ondervinden. Vandaag is mijn laatste kans, deze finish moet me liggen. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix).

10:38 Philipsen: "Vorige twee dagen waren kut".

10:30 Samuele Battistella is gehavend na de rit van gisteren, maar de Italiaan rijdt gewoon voort. We houden het voorlopig op 5 opgevers in deze Parijs-Nice. 10 uur 30. Samuele Battistella is gehavend na de rit van gisteren, maar de Italiaan rijdt gewoon voort. We houden het voorlopig op 5 opgevers in deze Parijs-Nice.

10:18 De renners worden ploeg per ploeg voorgesteld aan het publiek in startplaats Vierzon. 10 uur 18. De renners worden ploeg per ploeg voorgesteld aan het publiek in startplaats Vierzon.

09:44 Finishplaats Dun-le-Palestel: Tchmil klopt Ullrich. Dun-le-Palestel is voor het eerst finishplaats in Parijs-Nice. Toch mag het zich een wielergemeente noemen, want jarenlang vond er een soort natourcriterium plaats, laatst gewonnen door Tony Gallopin. In 1995 lag hier de finish van de openingsrit van de Ronde van de Limousin. Andreï Tchmil versloeg er een jonge Jan Ullrich, die dat jaar voor het eerst bij de profs reed. Enkele dagen later zou hij zijn naam helemaal vestigen, door 3e te worden op de allereerste editie van het WK tijdrijden.



In 1995 lag hier de finish van de openingsrit van de Ronde van de Limousin. Andreï Tchmil versloeg er een jonge Jan Ullrich, die dat jaar voor het eerst bij de profs reed. Enkele dagen later zou hij zijn naam helemaal vestigen, door 3e te worden op de allereerste editie van het WK tijdrijden.

09:28 Thomas De Gendt heeft het profiel bestudeerd, maar misschien niet echt op de juiste manier. 09 uur 28. Thomas De Gendt heeft het profiel bestudeerd, maar misschien niet echt op de juiste manier.