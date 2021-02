LIVE Omloop Het Nieuwsblad: De Ketele en De Backer in kleine kopgroep

11:44 11 uur 44. Julian Alaphilippe: "Onze ploeg oogt sterk, maar het moeilijkste deel volgt vandaag". Julian Alaphilippe: "Onze ploeg oogt sterk, maar het moeilijkste deel volgt vandaag"

11:43 11 uur 43. Na de Ronde van de Provence was ik wat ziekjes. Ik heb een weekje rustig moeten trainen. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step).

11:42 11 uur 42. In onze podcast De Tribune raakte Michel Wuyts het onderwerp al aan: hoe benadert Deceuninck-Quick Step de voorjaarskoersen? De blauwhemden wilden vorig jaar de koers niet (altijd) pertinent in handen nemen. Doen ze dat vandaag wel? Met - op papier - 6 kandidaat-winnaars zijn ze daar min of meer toe verplicht.

11:39 2'10". Het was een beetje voorspeld: voorlopig krijgen we een wandelkoers in de grote groep. De voorsprong wordt in geen tijd verdubbeld.

11:36 11 uur 36. Ploeg met een plan? Zijn de 5 leiders met een missie op pad? Gibbons kan bij UAE verkennen voor kopmannen Kristoff en Trentin, de overige vluchters zijn vooral schakels in een geheel van vrijbuiters.

11:33 11 uur 33. Het peloton staat niet meteen te popelen om het vijftal terug te fluiten. De kopgroep krijgt het gezelschap van de neutrale volgwagen en zoetjesaan komt de kaap van 1 minuut in zicht.

11:32 11 uur 32. Greg Van Avermaet: "Of ik boven Oliver Naesen sta? Dat is niet de bedoeling".

11:31 11 uur 31. Mijn eerste klassieker met Oliver Naesen als ploegmaat? Eigenaardig, hé. Het is de eerste grote test. We zullen elkaar nodig hebben om goed te zijn. Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën).

11:30 11 uur 30. Kenny De Ketele werd op de valreep opgeroepen om Robbe Ghys te vervangen en de lucht van het Gentse Kuipke heeft hem extra gemotiveerd. Het vijftal bouwt de kloof een beetje uit: 23". In het peloton neemt Stefan Küng een nieuwe fiets aan.

11:27 Peloton op 15". De 5 leiders: De Ketele (Sport Vlaanderen-Baloise) De Backer (B&B) Fedorov (Astana) Gibbons (UAE) Louvel (Arkéa-Samsic).



De Ketele (Sport Vlaanderen-Baloise) De Backer (B&B)

Fedorov (Astana) Gibbons (UAE)

Louvel (Arkéa-Samsic)

11:26 11 uur 26. 5 leiders. We hebben al snel een kopgroep. Met De Ketele en De Backer zijn er twee landgenoten aan boord.

11:25 11 uur 25.

11:24 11 uur 24. Na 5 kilometer kruisen we de eerste spoorwegovergang van deze Omloop. De karavaan achter het peloton staat voor gesloten slagbomen...

11:21 11 uur 21. Dylan Teuns: "Normaal heb ik voor de Omloop 10 koersdagen in de benen, nu slechts 4".

11:20 11 uur 20. Ik heb niet meer gekoerst sinds de Ronde van de Provence. Ja, ik vind dat wel vervelend. Dylan Teuns (Bahrein-Victorious).

11:17 11 uur 17. Kilometerpaal nul! We zijn de officiële startplaats gepasseerd, maar het peloton houdt nog even in. Een geloste renner wordt opgewacht. We zijn na het schrappen van Reto Hollenstein en Guillaume Boivin, ploegmakkers van Sep Vanmarcke, met 173 renners in dit peloton.

11:15 11 uur 15. Sep Vanmarcke: "Ik kleef er voor vandaag geen uitslag op".

11:14 11 uur 14. Vanmarcke: "Het is belangrijk dat ik de finale kan rijden". Sep Vanmarcke won de Omloop in 2012, maar vertolkte de voorbije jaren geen hoofdrol. "De laatste 2 edities ging het licht te snel uit. Ik voelde me nooit fit. Ik hoop dat ik weer een goeie dag heb zoals vroeger", vertelde de kopman van Israel Start-Up Nation bij de start.