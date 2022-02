Wie volgt Anna van der Breggen op als winnares van Omloop Het Nieuwsblad?

13:09 13 uur 09. SD Worx verschijnt op het podium in 't Kuipke bij presentatoren Ine Beyen en Tom Vandenbulcke. Ze zijn de laatste ploeg. Over een kwartier vertrekken de rensters in Gent. . SD Worx verschijnt op het podium in 't Kuipke bij presentatoren Ine Beyen en Tom Vandenbulcke. Ze zijn de laatste ploeg. Over een kwartier vertrekken de rensters in Gent.

13:01 13 uur 01. Shari Bossuyt voor Canyon-SRAM. Shari Bossuyt maakt vandaag haar debuut voor haar nieuwe ploeg Canyon-SRAM Racing. Ze komt over van NXTG Racing. Katia Niewiadoma is de kopvrouw van de ploeg. . Shari Bossuyt voor Canyon-SRAM Shari Bossuyt maakt vandaag haar debuut voor haar nieuwe ploeg Canyon-SRAM Racing. Ze komt over van NXTG Racing. Katia Niewiadoma is de kopvrouw van de ploeg.

12:59 12 uur 59. Vorig jaar. Vorig jaar soleerde Anna van der Breggen naar de overwinning. Haar ploeggenote Demi Vollering ging er ook alleen vandoor, maar na de beklimming van de Muur werd ze ingerekend. Op de Bosberg was Van der Breggen te sterk en ging ze alleen op pad. Niemand kon haar achtervolgen. Ze rondde haar solo met glans af. In de achtergrond sprintte Emma Norsgaard (Movistar) naar de 2e plek. Amy Pieters (SD Worx) vervolledigde het podium. Dit jaar volgt Anna van der Breggen de koers vanuit de ploegwagen. Lotte Kopecky mag rugnummer 1 opspelden. Vorig jaar werd onze landgenoote 4e. . Vorig jaar Vorig jaar soleerde Anna van der Breggen naar de overwinning. Haar ploeggenote Demi Vollering ging er ook alleen vandoor, maar na de beklimming van de Muur werd ze ingerekend. Op de Bosberg was Van der Breggen te sterk en ging ze alleen op pad. Niemand kon haar achtervolgen. Ze rondde haar solo met glans af. In de achtergrond sprintte Emma Norsgaard (Movistar) naar de 2e plek. Amy Pieters (SD Worx) vervolledigde het podium. Dit jaar volgt Anna van der Breggen de koers vanuit de ploegwagen. Lotte Kopecky mag rugnummer 1 opspelden. Vorig jaar werd onze landgenoote 4e.

12:50 12 uur 50. Heel wat rensters beginnen vandaag aan hun seizoen zoals Lotte Kopecky, maar er zijn ook rensters die al wat wedstrijdkilometers op de teller hebben staan. Favorieten Annemiek van Vleuten (Movistar), Elisa Balsamo (Trek-Segafredo), Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) en Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) zetten in de Ronde van Valencia mooie prestaties neer. Ze wonnen elk een etappe en Van Vleuten kroonde zich tot eindwinnaar. Bastianelli reed ook de Vuelta CV Feminas en won meteen haar eerste koers van het seizoen. . Heel wat rensters beginnen vandaag aan hun seizoen zoals Lotte Kopecky, maar er zijn ook rensters die al wat wedstrijdkilometers op de teller hebben staan. Favorieten Annemiek van Vleuten (Movistar), Elisa Balsamo (Trek-Segafredo), Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) en Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) zetten in de Ronde van Valencia mooie prestaties neer. Ze wonnen elk een etappe en Van Vleuten kroonde zich tot eindwinnaar. Bastianelli reed ook de Vuelta CV Feminas en won meteen haar eerste koers van het seizoen.

12:41 12 uur 41. Geen Molenberg. Dit jaar waagt het peloton zich niet aan de Molenberg. Door wegenwerken werd deze beklimming uit het parcours geschrapt. De Marlboroughstraat en de Biesestraat komen in de plaats. . Geen Molenberg Dit jaar waagt het peloton zich niet aan de Molenberg. Door wegenwerken werd deze beklimming uit het parcours geschrapt. De Marlboroughstraat en de Biesestraat komen in de plaats.

12:27 12 uur 27. Startpresentatie in 't Kuipke. Om 12u startte de ploegenvoorstelling in ’t Kuipke in Gent. Team Coop-Hitec products is de eerste ploeg die op het podium verschijnt. De laatste ploeg die voor de start wordt voorgesteld is SD Worx. Lotte Kopecky en haar ploeggenotes rijden om 13.06u het podium op. . Startpresentatie in 't Kuipke Om 12u startte de ploegenvoorstelling in ’t Kuipke in Gent. Team Coop-Hitec products is de eerste ploeg die op het podium verschijnt. De laatste ploeg die voor de start wordt voorgesteld is SD Worx. Lotte Kopecky en haar ploeggenotes rijden om 13.06u het podium op.

12:23 12 uur 23. Het parcours. Na de ploegenvoorstelling in ’t Kuipke in Gent beginnen de rensters aan de 17e editie van de Omloop Het Nieuwsblad. Het startschot wordt om 13.25u gegeven in Gent en finishen doen ze na 128 kilometer in Ninove. Het parcours is dit jaar zwaarder dan vorig jaar. De laatste 55 kilometer zijn hetzelfde als bij de mannen. Vanaf de Wolvenberg volgen ze hetzelfde parcours als Wout van Aert en co. De rensters moeten 9 hellingen en 5 kasseistroken verteren vandaag. De top van de laatste helling ligt op 13 kilometer van de finish. . Het parcours Na de ploegenvoorstelling in ’t Kuipke in Gent beginnen de rensters aan de 17e editie van de Omloop Het Nieuwsblad. Het startschot wordt om 13.25u gegeven in Gent en finishen doen ze na 128 kilometer in Ninove. Het parcours is dit jaar zwaarder dan vorig jaar. De laatste 55 kilometer zijn hetzelfde als bij de mannen. Vanaf de Wolvenberg volgen ze hetzelfde parcours als Wout van Aert en co. De rensters moeten 9 hellingen en 5 kasseistroken verteren vandaag. De top van de laatste helling ligt op 13 kilometer van de finish.

12:16 12 uur 16. Omloop Het Nieuwsblad Kopecky is topfavoriete bij de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen

12:12 12 uur 12. Vanaf 13.25u kan u op deze pagina terecht voor de ontwikkelingen in de wedstrijd van de vrouwen. Op Eén start de uitzending na de finish van de mannen. De livestream kan u op deze pagina bekijken vanaf 16u. . Vanaf 13.25u kan u op deze pagina terecht voor de ontwikkelingen in de wedstrijd van de vrouwen. Op Eén start de uitzending na de finish van de mannen. De livestream kan u op deze pagina bekijken vanaf 16u.