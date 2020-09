LIVE: Muur zorgt voor 1e stroomstoot op BK, peloton zit in lokale rondes

14:20 14 uur 20. Theuns krijgt het gezelschap van een 15-tal renners. Die groep passeert een eerste keer over de finish. Ze beginnen aan de 7 lokale rondes met een voorsprong van een 20-tal seconden. . Theuns krijgt het gezelschap van een 15-tal renners. Die groep passeert een eerste keer over de finish. Ze beginnen aan de 7 lokale rondes met een voorsprong van een 20-tal seconden.

14:18 14 uur 18. Het was goed dat ik weer kon koersen in Luxemburg. Het ging elke dag beter. Ik ben nog op zoek naar mijn beste vorm, maar 240 kilometer is ook niet zo lang en het BK is altijd speciaal. Philippe Gilbert gaat op zoek naar een 3e driekleur. Het was goed dat ik weer kon koersen in Luxemburg. Het ging elke dag beter. Ik ben nog op zoek naar mijn beste vorm, maar 240 kilometer is ook niet zo lang en het BK is altijd speciaal. Philippe Gilbert gaat op zoek naar een 3e driekleur

14:17 14 uur 17. Gilbert: "Ik voel me elke dag beter". Gilbert: "Ik voel me elke dag beter"

14:16 14 uur 16. Edward Theuns gooit zijn kaarten nu al op tafel. Hij heeft amper 10 seconden voorsprong op het peloton, waar het wel weer op breken staat. . Edward Theuns gooit zijn kaarten nu al op tafel. Hij heeft amper 10 seconden voorsprong op het peloton, waar het wel weer op breken staat.

BK wielrennen POLL: Tourrenners krijgen voorkeur op titelverdediger Merlier op BK

14:06 Greg Van Avermaet. 14 uur 06. Greg Van Avermaet

14:05 Hoge snelheid. Na 2 uur is er 89 kilometer afgelegd, wat ons tot een gemiddelde snelheid van 44,5 km/u brengt. Een rustige aanloop is de renners uit de Tour dus niet gegund. . 14 uur 05. Hoge snelheid Na 2 uur is er 89 kilometer afgelegd, wat ons tot een gemiddelde snelheid van 44,5 km/u brengt. Een rustige aanloop is de renners uit de Tour dus niet gegund.

14:02 14 uur 02. Toon Aerts is wel weer komen aansluiten in het peloton. . Toon Aerts is wel weer komen aansluiten in het peloton.

14:02 Opgave. Bert De Backer gooit dan toch de handdoek in de ring. De 2e valpartij was er te veel aan. . 14 uur 02. Opgave Bert De Backer gooit dan toch de handdoek in de ring. De 2e valpartij was er te veel aan.

13:59 13 uur 59. Geen ademruimte voor de 6 koplopers, die al weer worden ingehaald. . Geen ademruimte voor de 6 koplopers, die al weer worden ingehaald.

13:58 Pechvogel De Backer. In de achtergrond is Bert De Backer opnieuw het slachtoffer geworden van een val, maar hij blijft moedig voortdoen. . 13 uur 58. Pechvogel De Backer In de achtergrond is Bert De Backer opnieuw het slachtoffer geworden van een val, maar hij blijft moedig voortdoen.

13:57 13 uur 57. 6 vluchters. 6 renners vechten voorlopig nog voor een minieme voorsprong: Floris De Tier, Thomas De Gendt, Tim Declercq, Tom Devriendt, Thomas Sprengers en Jordi Bouts. . 6 vluchters 6 renners vechten voorlopig nog voor een minieme voorsprong: Floris De Tier, Thomas De Gendt, Tim Declercq, Tom Devriendt, Thomas Sprengers en Jordi Bouts.

13:50 Valpartij Toon Aerts. Er is een valpartij in het peloton en Toon Aerts, een van de outsiders vandaag, ligt erbij. Ook Bert De Backer wordt bij de slachtoffers gemeld. . 13 uur 50. Valpartij Toon Aerts Er is een valpartij in het peloton en Toon Aerts, een van de outsiders vandaag, ligt erbij. Ook Bert De Backer wordt bij de slachtoffers gemeld.

13:48 13 uur 48. We rijden Deerlijk binnen, waar drievoudig Belgisch kampioen Stijn Devolder ereburger is. Er zijn verschillende vluchtpogingen, maar het peloton laat niet begaan. . We rijden Deerlijk binnen, waar drievoudig Belgisch kampioen Stijn Devolder ereburger is. Er zijn verschillende vluchtpogingen, maar het peloton laat niet begaan.

13:40 Tim Declercq. 13 uur 40. Tim Declercq

13:32 13 uur 32. Ik denk dat het een schitterend BK wordt. De omstandigheden lenen zich ertoe. Er is dan wel nauwelijks volk langs de kant, maar er zal des te meer animo zijn in het peloton. Heel veel renners denken dat ze kans maken. José De Cauwer. Ik denk dat het een schitterend BK wordt. De omstandigheden lenen zich ertoe. Er is dan wel nauwelijks volk langs de kant, maar er zal des te meer animo zijn in het peloton. Heel veel renners denken dat ze kans maken. José De Cauwer

13:30 13 uur 30. Samensmelting. Na 61 kilometer krijgen we een algemene hergroepering. Wie verschiet de volgende cartouche? . Samensmelting Na 61 kilometer krijgen we een algemene hergroepering. Wie verschiet de volgende cartouche?

13:22 13 uur 22. Ik ben goed, maar ook niet super. Laat ons hopen dat ik kan profiteren van de supercompensatie na Tirreno. En als het vandaag niet is, dan wel in de klassiekers. titelverdediger Tim Merlier. Ik ben goed, maar ook niet super. Laat ons hopen dat ik kan profiteren van de supercompensatie na Tirreno. En als het vandaag niet is, dan wel in de klassiekers. titelverdediger Tim Merlier

13:22 13 uur 22. Merlier: "Mentaal sterker geworden". Merlier: "Mentaal sterker geworden"

13:18 Tijdsverschil. Het verschil blijft teruglopen, nog 29 seconden. Het lijkt erop dat alles straks weer opnieuw kan beginnen. . 13 uur 18. Tijdsverschil Het verschil blijft teruglopen, nog 29 seconden. Het lijkt erop dat alles straks weer opnieuw kan beginnen.

13:16 13 uur 16. 3 -> 5 leiders. Louis Vervaeke en Tim Declercq zijn bij het koptrio Ghys-Six-Bouts gekomen. Het peloton volgt wel maar op 37 seconden. . 3 -> 5 leiders Louis Vervaeke en Tim Declercq zijn bij het koptrio Ghys-Six-Bouts gekomen. Het peloton volgt wel maar op 37 seconden.

13:12 13 uur 12. Lotto brengt Thijssen terug. De laatste (?) groep is nu ook komen aansluiten bij het peloton. Gerben Thijssen mag zijn Lotto-ploegmaats bedanken voor het werk, want bijna zag hij zijn kansen al voor halfweg koers in rook opgaan. . Lotto brengt Thijssen terug De laatste (?) groep is nu ook komen aansluiten bij het peloton. Gerben Thijssen mag zijn Lotto-ploegmaats bedanken voor het werk, want bijna zag hij zijn kansen al voor halfweg koers in rook opgaan.

13:10 Doortocht op de Muur. 13 uur 10. Doortocht op de Muur

13:09 13 uur 09. Tegenaanval. De kloof tussen de kopgroep en het peloton is overbrugbaar en dus wagen Louis Vervaeke en Tim Declercq hun kans. . Tegenaanval De kloof tussen de kopgroep en het peloton is overbrugbaar en dus wagen Louis Vervaeke en Tim Declercq hun kans.

13:07 13 uur 07. In het peloton beginnen de groepjes beetje bij beetje weer samen te klitten. Het eerste deel is al tot op 46 seconden van de kop van de koers genaderd. . In het peloton beginnen de groepjes beetje bij beetje weer samen te klitten. Het eerste deel is al tot op 46 seconden van de kop van de koers genaderd.

13:03 13 uur 03. Verbrokkeling. Het verschil tussen peloton 1 en peloton 2 wordt weer kleiner, maar deze stroomstoot zorgt er wel voor dat de 3 vluchters nog maar 1'45" overhouden van hun voorsprong. Er rijdt wel ook een groep rond op 2'35", maar voorlopig is niet duidelijk wie waar zit. . Verbrokkeling Het verschil tussen peloton 1 en peloton 2 wordt weer kleiner, maar deze stroomstoot zorgt er wel voor dat de 3 vluchters nog maar 1'45" overhouden van hun voorsprong. Er rijdt wel ook een groep rond op 2'35", maar voorlopig is niet duidelijk wie waar zit.

12:59 12 uur 59. Peloton in 2 stukken. De Muur van Geraardsbergen heeft er ook voor gezorgd dat het peloton in 2 stukken is gebroken. Het peloton tussen beide delen is een 30-tal seconden. Wie heeft de slag gemist? . Peloton in 2 stukken De Muur van Geraardsbergen heeft er ook voor gezorgd dat het peloton in 2 stukken is gebroken. Het peloton tussen beide delen is een 30-tal seconden. Wie heeft de slag gemist?

12:57 Muur. De Muur van Geraardsbergen heeft voor een kleine versnelling in het peloton gezorgd. Meteen zijn de 3 leiders (Ghys, Six, Bouts) een minuut kwijt. 2'29" is het verschil. . 12 uur 57. Muur De Muur van Geraardsbergen heeft voor een kleine versnelling in het peloton gezorgd. Meteen zijn de 3 leiders (Ghys, Six, Bouts) een minuut kwijt. 2'29" is het verschil.

12:56 12 uur 56. Kopecky Belgisch kampioene! Het werd nog een bijzonder spannende finale bij de vrouwen, met ook nog Shari Bossuyt als 3e hond in het kegelspel. Maar uiteindelijk werd het de verwachte sprint tussen Jolien D'hoore en Lotte Kopecky, die door die laatste met het kleinste verschil werd gewonnen. . Kopecky Belgisch kampioene! Het werd nog een bijzonder spannende finale bij de vrouwen, met ook nog Shari Bossuyt als 3e hond in het kegelspel. Maar uiteindelijk werd het de verwachte sprint tussen Jolien D'hoore en Lotte Kopecky, die door die laatste met het kleinste verschil werd gewonnen.

BK wielrennen Lotte Kopecky klopt Jolien D'hoore in zinderende finale BK wielrennen

12:50 Tijdsverschil. Aan de voet van de Muur is de achterstand van het peloton 3'30". . 12 uur 50. Tijdsverschil Aan de voet van de Muur is de achterstand van het peloton 3'30".

12:49 12 uur 49. De renners zijn in het centrum van Geraardsbergen, waar met de Muur de eerste beklimming van de dag wordt aangesneden. . De renners zijn in het centrum van Geraardsbergen, waar met de Muur de eerste beklimming van de dag wordt aangesneden.

12:43 12 uur 43. Thomas De Gendt knecht. Thomas De Gendt lijkt zijn eigen kansen vandaag op te offeren, want hij zet zich nu al aan kop van het peloton, samen met Aaron Van Poucke van Sport Vlaanderen. . Thomas De Gendt knecht Thomas De Gendt lijkt zijn eigen kansen vandaag op te offeren, want hij zet zich nu al aan kop van het peloton, samen met Aaron Van Poucke van Sport Vlaanderen.

BK wielrennen Remco Evenepoel komt bij de start van het BK supporteren voor zijn ploegmaats

12:35 12 uur 35. Slotfase bij de vrouwen. In de wedstrijd bij de vrouwen naderen we de laatste 10 kilometer. Topfavorieten Jolien D'hoore en Lotte Kopecky rijden al een tijdje samen een koppelkoers. We krijgen wellicht een sprint tussen de twee. . Slotfase bij de vrouwen In de wedstrijd bij de vrouwen naderen we de laatste 10 kilometer. Topfavorieten Jolien D'hoore en Lotte Kopecky rijden al een tijdje samen een koppelkoers. We krijgen wellicht een sprint tussen de twee.

12:35 12 uur 35. BK wielrennen Lotte Kopecky klopt Jolien D'hoore in zinderende finale BK wielrennen

12:33 12 uur 33. Hopelijk kunnen we een aanvallende koers rijden. Wij zijn in de minderheid (tegenover andere ploegen), dus we mogen niet in de situatie komen dat we moeten rijden om iets recht te zetten. Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step). Hopelijk kunnen we een aanvallende koers rijden. Wij zijn in de minderheid (tegenover andere ploegen), dus we mogen niet in de situatie komen dat we moeten rijden om iets recht te zetten. Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step)

12:33 12 uur 33. Lampaert: "Aanvallende koers rijden". Lampaert: "Aanvallende koers rijden"

12:27 Tijdsverschil. In het peloton hebben ze vrede met deze situatie. Ghys, Six en Bouts hebben in een oogwenk meer dan 2 minuten voorsprong. . 12 uur 27. Tijdsverschil In het peloton hebben ze vrede met deze situatie. Ghys, Six en Bouts hebben in een oogwenk meer dan 2 minuten voorsprong.

Opvallend File zorgt voor extra stress voor BK: Lawrence Naesen vliegt op de bon

12:21 Vlucht van de dag? Na 13 kilometer zijn 3 renners ontsnapt: Robbe Ghys, Franklin Six en Jordy Bouts. Ze hebben 30 seconden. . 12 uur 21. Vlucht van de dag? Na 13 kilometer zijn 3 renners ontsnapt: Robbe Ghys, Franklin Six en Jordy Bouts. Ze hebben 30 seconden.

12:15 De temperatuur van de renners werd gemeten aan de start. 12 uur 15. De temperatuur van de renners werd gemeten aan de start

12:11 12 uur 11. Nog altijd een gesloten peloton, ook al zijn er enkele ontsnappingspogingen. Maar de snelheid ligt, door de dalende lijn, te hoog. . Nog altijd een gesloten peloton, ook al zijn er enkele ontsnappingspogingen. Maar de snelheid ligt, door de dalende lijn, te hoog.

12:10 12 uur 10. Mannen zijn gestart aan het BK, en moeten 50 meter verder al in de remmen. Mannen zijn gestart aan het BK, en moeten 50 meter verder al in de remmen

12:08 12 uur 08. Philipsen gestart, Lawrence Naesen beboet. Jasper Philipsen heeft zijn koers vóór de koers gewonnen, want hij heeft tijdig de start gehaald. Ook Lawrence Naesen stond in de grote file op de Brusselse ring en ook hij haalde de start, zij het ten koste van een boete. Naesen deed immers zijn deur open in de file, net toen de politie passeerde. . Philipsen gestart, Lawrence Naesen beboet Jasper Philipsen heeft zijn koers vóór de koers gewonnen, want hij heeft tijdig de start gehaald. Ook Lawrence Naesen stond in de grote file op de Brusselse ring en ook hij haalde de start, zij het ten koste van een boete. Naesen deed immers zijn deur open in de file, net toen de politie passeerde.

12:03 12 uur 03. Niet-starters. Om 12.03u is de wedstrijd officieel op gang gevlagd. 8 renners mogen we nu al van de startlijst schrappen: Tiesj Benoot, Ilan Van Wilder, Roy Jans, Ben Hermans, Kevin Van Melsen, Sean De Bie, Jens Reynders en Jens Adams. . Niet-starters Om 12.03u is de wedstrijd officieel op gang gevlagd. 8 renners mogen we nu al van de startlijst schrappen: Tiesj Benoot, Ilan Van Wilder, Roy Jans, Ben Hermans, Kevin Van Melsen, Sean De Bie, Jens Reynders en Jens Adams.

12:02 12 uur 02 match begonnen Start



11:50 Ook Remco Evenepoel komt zijn ploegmaats aanmoedigen. 11 uur 50. Ook Remco Evenepoel komt zijn ploegmaats aanmoedigen

11:35 11 uur 35. Ik heb gisteren mijn kinderen kunnen ophalen aan school en ben dan weer vertrokken naar hier. Eigenlijk hadden ze toch een betere datum kunnen vinden dan deze, maar we gaan er het beste van proberen te maken. Greg Van Avermaet over zijn ene rustdag. Ik heb gisteren mijn kinderen kunnen ophalen aan school en ben dan weer vertrokken naar hier. Eigenlijk hadden ze toch een betere datum kunnen vinden dan deze, maar we gaan er het beste van proberen te maken. Greg Van Avermaet over zijn ene rustdag

11:35 11 uur 35. Van Avermaet: "Ze hadden toch een betere datum kunnen vinden". Van Avermaet: "Ze hadden toch een betere datum kunnen vinden"

11:32 11 uur 32. Koersen? Ja, in een ver verleden heb ik dat ooit nog gedaan (lacht). Ik heb dan maar zo hard mogelijk getraind. Afwachten of dat genoeg is. Ik had op wind en dus waaiers gehoopt, maar die is er nu niet. Laat ons hopen dat de zone rond de Tiegemberg dan lastig genoeg is om een verschil te maken. Sep Vanmarcke (reed laatste koers 4 weken geleden). Koersen? Ja, in een ver verleden heb ik dat ooit nog gedaan (lacht). Ik heb dan maar zo hard mogelijk getraind. Afwachten of dat genoeg is. Ik had op wind en dus waaiers gehoopt, maar die is er nu niet. Laat ons hopen dat de zone rond de Tiegemberg dan lastig genoeg is om een verschil te maken. Sep Vanmarcke (reed laatste koers 4 weken geleden)

11:31 11 uur 31. Vanmarcke: "Op volle sterkte in thuisgemeente". Vanmarcke: "Op volle sterkte in thuisgemeente"

BK wielrennen POLL: Tourrenners krijgen voorkeur op titelverdediger Merlier op BK

11:19 11 uur 19. Jasper "File"-psen. Voor Jasper Philipsen wordt het nog een race tegen de klok om tijdig de start te halen. De Belg van UAE Emirates staat nog vast in de file op weg naar Halle. De organisatie overweeg de start een beetje te verlaten, maar mogelijk verliest het BK nu al een van de schaduwfavorieten? . Jasper "File"-psen Voor Jasper Philipsen wordt het nog een race tegen de klok om tijdig de start te halen. De Belg van UAE Emirates staat nog vast in de file op weg naar Halle. De organisatie overweeg de start een beetje te verlaten, maar mogelijk verliest het BK nu al een van de schaduwfavorieten?

11:17 11 uur 17. Ik ben gemotiveerd en voor een renner als ik is het goed dat er toch wat hellingen zijn. Maar ik heb geen ploegmaats, dus ik zal moeten volgen en hopen op wat geluk. Mijn favoriet? Ik denk dat Merlier weer veel kans heeft. Dylan Teuns (Bahrein-Merida). Ik ben gemotiveerd en voor een renner als ik is het goed dat er toch wat hellingen zijn. Maar ik heb geen ploegmaats, dus ik zal moeten volgen en hopen op wat geluk. Mijn favoriet? Ik denk dat Merlier weer veel kans heeft. Dylan Teuns (Bahrein-Merida)

11:17 11 uur 17. Teuns: "Geen ploegmaat, dus moet volgen". Teuns: "Geen ploegmaat, dus moet volgen"

11:12 11 uur 12. Dit jaar is een mooie kans voor onze ploeg, bij afwezigheid van Wout en Remco. We kunnen op meerdere paarden wedden. Normaal gezien komt iedereen met dezelfde voorbereiding naar het BK, nu niet. Ik denk dat wij licht in het voordeel zijn. Aimé De Gendt (Circus-Wanty). Dit jaar is een mooie kans voor onze ploeg, bij afwezigheid van Wout en Remco. We kunnen op meerdere paarden wedden. Normaal gezien komt iedereen met dezelfde voorbereiding naar het BK, nu niet. Ik denk dat wij licht in het voordeel zijn. Aimé De Gendt (Circus-Wanty)

11:12 11 uur 12. Aimé De Gendt: "Mooie kans voor onze ploeg". Aimé De Gendt: "Mooie kans voor onze ploeg"

BK wielrennen Dit is het BK-parcours: Muur als opwarmertje en dan 7x Tiegemberg

10:39 Stuwen de vele aanmoedigingen Vanmarcke naar de titel? 10 uur 39. Stuwen de vele aanmoedigingen Vanmarcke naar de titel?

08:15 08 uur 15. Geen Benoot. Tiesj Benoot zegt af voor vanmiddag. De renner van Team Sunweb komt net uit de Tour en neemt even pauze met het oog op het WK van komende zondag. . Geen Benoot Tiesj Benoot zegt af voor vanmiddag. De renner van Team Sunweb komt net uit de Tour en neemt even pauze met het oog op het WK van komende zondag.

08:14 08 uur 14. Na 3 weken Tour komt het BK te snel voor Tiesj Benoot.

Anzegem duimt voor Sep Vanmarcke. Sep Vanmarcke (32) woont op 4 km van de finish. Dat de renner een thuismatch rijdt, zie je langs het parcours dat hij mee heeft mogen uittekenen. Zijn vrouw Hanne riep op de sociale media op om massaal voor Sep te supporteren. En dat doet Anzegem massaal. Om de plaatselijke omloop hangen slingers en spandoeken om de plaatselijke coureur aan te moedigen.

En dat doet Anzegem massaal. Om de plaatselijke omloop hangen slingers en spandoeken om de plaatselijke coureur aan te moedigen.

07:34 07 uur 34. Iedereen in Anzegem supportert voor Sep Vanmarcke.

07:33 07 uur 33. Supporters voor Sep Vanmarcke op de kasseien.

07:33 07 uur 33. Café De Sportduif zit klaar om Sep Vanmarcke aan te vuren.

07:32 07 uur 32. "Dit wordt het BK van Sep", klinkt het in Anzegem.

07:32 07 uur 32. Sep Vanmarcke en Tim Merlier zijn populair.

07:10 07 uur 10. Wie wint zonder Wout? Zoek niet naar Wout van Aert. De beste Belgische renner van het moment last na zijn sterke Tour een korte pauze in om op adem te komen voor het wereldkampioenschap later deze week. Vrijdag komt Van Aert in Italië aan de start als een van de favorieten voor het WK tijdrijden, zondag maakt hij ook kans op de regenboogtrui in de wegrit. . Wie wint zonder Wout? Zoek niet naar Wout van Aert. De beste Belgische renner van het moment last na zijn sterke Tour een korte pauze in om op adem te komen voor het wereldkampioenschap later deze week. Vrijdag komt Van Aert in Italië aan de start als een van de favorieten voor het WK tijdrijden, zondag maakt hij ook kans op de regenboogtrui in de wegrit.

Live op Sporza. Op deze pagina kunt u het Belgisch kampioenschap van start tot finish volgen. Om 12u stappen de deelnemers op hun fiets in Halle, rond 17.30u kent u de opvolger van Tim Merlier. De tv-uitzending begint om 14.30u op Eén. Michel Wuyts en Sven Nys verzorgen het commentaar. Op Radio 1 krijgt u updates van het Belgisch kampioenschap.

De tv-uitzending begint om 14.30u op Eén. Michel Wuyts en Sven Nys verzorgen het commentaar. Op Radio 1 krijgt u updates van het Belgisch kampioenschap.

BK wielrennen Dit zijn de deelnemers aan het BK voor mannen en vrouwen elite

22-09-2020 22-09-2020.

BK wielrennen Dit zijn de deelnemers aan het BK voor mannen en vrouwen elite

16:59 16 uur 59. Wij hebben diverse renners met wie we kunnen spelen. Het komt erop aan altijd mee te zijn in elke ontsnapping. Wij moeten de koers goed lezen en aanpassen waar nodig. Vergeet ook niet dat het BK een lange wedstrijd is. Die 235 kilometer zullen op de duur wel doorwegen. En wij hebben vijftien man aan de start. Dat is net iets meer dan de naaste concurrenten. Wij kunnen zo eventueel de boel nog rechttrekken mocht er toch iets verkeerd lopen. Manager John Lelangue (Lotto-Soudal). Wij hebben diverse renners met wie we kunnen spelen. Het komt erop aan altijd mee te zijn in elke ontsnapping. Wij moeten de koers goed lezen en aanpassen waar nodig. Vergeet ook niet dat het BK een lange wedstrijd is. Die 235 kilometer zullen op de duur wel doorwegen. En wij hebben vijftien man aan de start. Dat is net iets meer dan de naaste concurrenten. Wij kunnen zo eventueel de boel nog rechttrekken mocht er toch iets verkeerd lopen. Manager John Lelangue (Lotto-Soudal)

16:58 Philippe Gilbert moest meteen de Tour verlaten, maar koerst al opnieuw. 16 uur 58. Philippe Gilbert moest meteen de Tour verlaten, maar koerst al opnieuw

16:57 16 uur 57. "Gilbert straalt vertrouwen uit". Lotto-Soudal verschijnt naar goede gewoonte met een zeer uitgebreid blok aan de start. "Steff Cras en Kobe Goossens zijn niet inzetbaar. De rest is fit en dus starten wij met vijftien man." "Philippe Gilbert is hard aan het werken om weer op topniveau te komen nadat hij de Tour moest verlaten met een gebroken knieschijf. Hij reed een opmerkelijke Ronde van Luxemburg en ook in de Gooikse Pijl kleurde hij de koers." "De klassiekers blijven het objectief van 'Phil'. Ik heb hem vandaag nog gesproken en hij straalt vertrouwen uit. Ook Tim Wellens, die voor de Tour ten val kwam en hem daardoor miste, is stilaan op niveau", geeft manager John Lelangue mee. . "Gilbert straalt vertrouwen uit" Lotto-Soudal verschijnt naar goede gewoonte met een zeer uitgebreid blok aan de start. "Steff Cras en Kobe Goossens zijn niet inzetbaar. De rest is fit en dus starten wij met vijftien man."

"Philippe Gilbert is hard aan het werken om weer op topniveau te komen nadat hij de Tour moest verlaten met een gebroken knieschijf. Hij reed een opmerkelijke Ronde van Luxemburg en ook in de Gooikse Pijl kleurde hij de koers."

"De klassiekers blijven het objectief van 'Phil'. Ik heb hem vandaag nog gesproken en hij straalt vertrouwen uit. Ook Tim Wellens, die voor de Tour ten val kwam en hem daardoor miste, is stilaan op niveau", geeft manager John Lelangue mee.

15:48 15 uur 48. Met pijn in ons hart vragen wij de mensen om niet in massa naar Anzegem te komen. Het is nu eenmaal zo. Kijk naar de wedstrijd op Sporza en geniet zo thuis van het BK. Koersdirecteur Eric Demets. Met pijn in ons hart vragen wij de mensen om niet in massa naar Anzegem te komen. Het is nu eenmaal zo. Kijk naar de wedstrijd op Sporza en geniet zo thuis van het BK. Koersdirecteur Eric Demets

15:45 15 uur 45. Anzegem is klaar voor het BK wielrennen. Anzegem is klaar voor het BK wielrennen

15:32 15 uur 32. Ik heb in die Belgische trui toch enkele keren kunnen winnen. Ik heb me op die manier toch wel een waardige kampioen getoond. En als ik het kan, brei ik hier zeker nog een verlengstuk aan. Maar dan moeten de puzzelstukjes echt wel helemaal juist in elkaar vallen. Tim Merlier. Ik heb in die Belgische trui toch enkele keren kunnen winnen. Ik heb me op die manier toch wel een waardige kampioen getoond. En als ik het kan, brei ik hier zeker nog een verlengstuk aan. Maar dan moeten de puzzelstukjes echt wel helemaal juist in elkaar vallen. Tim Merlier

Merlier: "Concurrentie zal zonder mij naar de streep willen". Tim Merlier is dinsdag de titelverdediger in Anzegem. "Ik wil er natuurlijk alles aan doen om ook na morgen nog in dat mooie shirt te kunnen koersen, maar gemakkelijk wordt dat zeker niet", zegt de uittredende Belgische kampioen. "In de Gooikse Pijl ging ik alvast diep. Een goede test voor wat komt in Anzegem. Ik denk wel dat de concurrenten er alles aan zullen doen om zonder mij naar de streep te rijden. Ik hoop over een goede dag te beschikken en mee te gaan tot in de finale."

"In de Gooikse Pijl ging ik alvast diep. Een goede test voor wat komt in Anzegem. Ik denk wel dat de concurrenten er alles aan zullen doen om zonder mij naar de streep te rijden. Ik hoop over een goede dag te beschikken en mee te gaan tot in de finale."



15:28 15 uur 28. Wie gaat er met Merlier naar de eindmeet willen gaan? Hij is de rapste sprinter in België voor het moment. Steven De Neef (Circus-Wanty Gobert). Wie gaat er met Merlier naar de eindmeet willen gaan? Hij is de rapste sprinter in België voor het moment. Steven De Neef (Circus-Wanty Gobert)

"Een van de moeilijkste koersen van het jaar". Quinten Hermans is de enige renner die bij Circus-Wanty Gobert verstek moet laten gaan voor het Belgisch kampioenschap van dinsdag in Anzegem. De rest van de ploeg is wel topfit. Sprinter Timothy Dupont pakte zondag nog uit met een 3e plaats in Isbergues. Het kwartet Jan Bakelants, Aimé De Gendt, Xandro Meuriss en Loïc Vliegen liet mooie dingen zien in de recent afgelopen Ronde van Luxemburg. Circus-Wanty Gobert start met 12 man in Halle. "Wij hebben enkele renners die heel goed in conditie zijn", aldus ploegleider Steven De Neef. "Het probleem is altijd dat het Belgisch kampioenschap kan gecatalogeerd worden als één van de moeilijkste en raarste koersen van het jaar." "Aimé De Gendt heeft in Luxemburg laten zien dat hij sterk is door er een 3e plaats weg te kapen in de eindstand. Timothy Dupont keert stilaan terug na zware maagproblemen. In Isbergues liet hij in een massasprint een 3e plaats optekenen. Niet slecht als je weet dat Bouhanni daar wint."



"Wij hebben enkele renners die heel goed in conditie zijn", aldus ploegleider Steven De Neef. "Het probleem is altijd dat het Belgisch kampioenschap kan gecatalogeerd worden als één van de moeilijkste en raarste koersen van het jaar."

"Aimé De Gendt heeft in Luxemburg laten zien dat hij sterk is door er een 3e plaats weg te kapen in de eindstand. Timothy Dupont keert stilaan terug na zware maagproblemen. In Isbergues liet hij in een massasprint een 3e plaats optekenen. Niet slecht als je weet dat Bouhanni daar wint."

15:25 15 uur 25. Wij hebben enkel maar iets te winnen in het Belgisch kampioenschap, niets te verliezen. Kunnen we morgen winnen, dan is dat weer een kers op de taart. Wilfried Peeters (Deceuninck-Quick Step). Wij hebben enkel maar iets te winnen in het Belgisch kampioenschap, niets te verliezen. Kunnen we morgen winnen, dan is dat weer een kers op de taart. Wilfried Peeters (Deceuninck-Quick Step)

Wilfried Peeters: "Starten als underdog". Bij Deceuninck-Quick Step legt ploegleider Wilfried Peeters de druk bij de andere teams. "Daar waar we vroeger misschien telkens de topfavoriet of een van de topfavorieten in onze gelederen hadden, starten wij nu volgens mij als complete underdog", vindt Peeters "In de breedte hebben we een sterke ploeg, dat kan ik niet ontkennen, maar we moeten kijken hoe de titelstrijd verloopt. We zullen tegen blokken moeten strijden willen wij iets rapen." "Tim Declercq en Dries Devenyns zijn na de finish in Parijs direct naar huis gekomen, speciaal voor het BK. Ze mogen immers niet te lang stil liggen. Nu kunnen ze wellicht nog de vruchten dragen van hun Tour de France, al zullen zij het waarschijnlijk in het eerste wedstrijdgedeelte wel lastig hebben." "Yves Lampaert is nog aan het opbouwen na zijn blessure. Bert Van Lerberghe reed goed in Gooik, net als Keisse. Ik blijf erbij, wij zijn de underdog."

"In de breedte hebben we een sterke ploeg, dat kan ik niet ontkennen, maar we moeten kijken hoe de titelstrijd verloopt. We zullen tegen blokken moeten strijden willen wij iets rapen."



"Tim Declercq en Dries Devenyns zijn na de finish in Parijs direct naar huis gekomen, speciaal voor het BK. Ze mogen immers niet te lang stil liggen. Nu kunnen ze wellicht nog de vruchten dragen van hun Tour de France, al zullen zij het waarschijnlijk in het eerste wedstrijdgedeelte wel lastig hebben."



"Yves Lampaert is nog aan het opbouwen na zijn blessure. Bert Van Lerberghe reed goed in Gooik, net als Keisse. Ik blijf erbij, wij zijn de underdog."



15:18 15 uur 18. Ik vraag me af wat er op de Muur van Geraardsbergen kan gebeuren. Die ligt wel ver van de finish, maar het is en blijft wel de Muur van Geraardsbergen. Christophe Brandt (Bingoal-Wallonie Bruxelles). Ik vraag me af wat er op de Muur van Geraardsbergen kan gebeuren. Die ligt wel ver van de finish, maar het is en blijft wel de Muur van Geraardsbergen. Christophe Brandt (Bingoal-Wallonie Bruxelles)

Drie kopmannen bij Bingoal-Wallonie Bruxelles. Bij Bingoal-Wallonie Bruxelles krijgen Baptiste Planckaert, Lionel Taminaux en Sean De Bie een beschermde status op het BK, Jelle Vanendert is de schaduwkopman. "Planckaert heeft een schitterende Ronde van Luxemburg achter de rug waarin hij zelfs de bergtrui mee naar huis nam. Hij heeft daar dingen laten zien die zijn conditionele paraatheid op deze manier bevestigen", zegt ploegleider Christophe Brandt. "Taminiaux werkte zondag de Gooikse Pijl af en reed daar ook een opmerkelijke wedstrijd. Sean De Bie keert terug uit de Ronde van Slovakije waarin hij eens 2e en 3e werd. Komt het eventueel tot een sprint in Anzegem, dan trekken we zijn kaart want hij is één van onze rapste mannen." "Niet veel teams willen het op een massasprint laten komen. Lotto-Soudal en Deceuninck-Quick Step zullen de koers wel hard willen maken om zo het kampioenschap te beslissen. Aan mijn renners om mee te zijn met de juiste vlucht en dan denk ik natuurlijk aan Planckaert, De Bie en Taminiaux."

"Planckaert heeft een schitterende Ronde van Luxemburg achter de rug waarin hij zelfs de bergtrui mee naar huis nam. Hij heeft daar dingen laten zien die zijn conditionele paraatheid op deze manier bevestigen", zegt ploegleider Christophe Brandt.

"Taminiaux werkte zondag de Gooikse Pijl af en reed daar ook een opmerkelijke wedstrijd. Sean De Bie keert terug uit de Ronde van Slovakije waarin hij eens 2e en 3e werd. Komt het eventueel tot een sprint in Anzegem, dan trekken we zijn kaart want hij is één van onze rapste mannen."

"Niet veel teams willen het op een massasprint laten komen. Lotto-Soudal en Deceuninck-Quick Step zullen de koers wel hard willen maken om zo het kampioenschap te beslissen. Aan mijn renners om mee te zijn met de juiste vlucht en dan denk ik natuurlijk aan Planckaert, De Bie en Taminiaux."

15:13 15 uur 13. De sprinter bij ons is Sasha Weemaes. Maar we beschikken ook nog over Amaury Capiot en Edward Planckaert, om er nog maar enkele op te noemen, die goed bezig zijn. Het zal erop aan komen met enkele jongens mee te zijn in de juiste ontsnapping. In de finale zullen sowieso de benen spreken. De Tiegemberg staat 2x per ronde op het programma. Niet te onderschatten. Hans De Clercq (Sport Vlaanderen-Baloise. De sprinter bij ons is Sasha Weemaes. Maar we beschikken ook nog over Amaury Capiot en Edward Planckaert, om er nog maar enkele op te noemen, die goed bezig zijn. Het zal erop aan komen met enkele jongens mee te zijn in de juiste ontsnapping. In de finale zullen sowieso de benen spreken. De Tiegemberg staat 2x per ronde op het programma. Niet te onderschatten. Hans De Clercq (Sport Vlaanderen-Baloise

"Deceuninck-Quick Step heeft niets te winnen in een sprint". Hans De Clercq, ploegleider bij Sport Vlaanderen-Baloise, verwacht een bikkelharde titelstrijd. "Bij Alpecin-Fenix hebben ze met Tim Merlier een rassprinter in huis maar ook mannen die aanvallend ingesteld zijn zoals Jonas Rickaert, Gianni Vermeersch en Dries De Bondt", wikt en weegt De Clercq de concurrentie. "Lotto-Soudal heeft buiten Gerben Thijssen en Florian Vermeersch ook geen echte sprinters. Philippe Gilbert, Tim Wellens en Jelle Wallays zullen wel willen aanvallen. Bovendien is laatstgenoemde nog niet onderdak, die zal zich zeker tonen." "Ook Deceuninck-Quick Step heeft niets te winnen in een massasprint, dus hun renners zullen ook voor het offensief kiezen. Circus-Wanty Gobert heeft Timothy Dupont voor de spurt maar daartegenover staan Jan Bakelants, Aimé De Gendt, Xandro Meurisse en Loïc Vliegen die er enkel maar baat bij hebben om met een klein groepje naar de eindmeet te rijden"

"Lotto-Soudal heeft buiten Gerben Thijssen en Florian Vermeersch ook geen echte sprinters. Philippe Gilbert, Tim Wellens en Jelle Wallays zullen wel willen aanvallen. Bovendien is laatstgenoemde nog niet onderdak, die zal zich zeker tonen."

"Ook Deceuninck-Quick Step heeft niets te winnen in een massasprint, dus hun renners zullen ook voor het offensief kiezen. Circus-Wanty Gobert heeft Timothy Dupont voor de spurt maar daartegenover staan Jan Bakelants, Aimé De Gendt, Xandro Meurisse en Loïc Vliegen die er enkel maar baat bij hebben om met een klein groepje naar de eindmeet te rijden"