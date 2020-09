Dries De Bondt is de verrassende maar verdiende Belgische kampioen

Met Serry en Keisse lijkt Deceuninck-Quick Step zilver en brons in de wacht te slepen. Troostprijzen.

De Bondt kijkt nog een paar keer om voor hij zijn truitje dichtritst en zijn armen spreidt. Hij is Belgisch kampioen!

Van Hooydonck tracht weg te rijden van zijn medeachtervolgers. De strijd om de ereplaatsen is al ingezet.

In de achtervolgende groep springt Vergaerde nu op het wiel van elke aanvaller. Alpecin speelt het ploegenspel perfect.

17 uur 09. Verwacht niets meer van het peloton, want dat volgt op meer dan 2 minuten. Het is duidelijk dat de renners uit de Tour op hun limieten zijn gebotst. Ook Edward Theuns kon het in de kopgroep niet waarmaken. .