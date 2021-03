LIVE Milaan-Sanremo: 3 topfavorieten zetten hun mannetjes aan het werk

11:50 11 uur 50. Het vraagteken bij Caleb Ewan. Caleb Ewan (26) droomt al enkele jaren van Milaan-Sanremo. Hij werd in 2018 2e, maar de jongste jaren speelde hij geen hoofdrol meer. Ook nu staat Ewan op weinig favorietenlijstjes. In Tirreno-Adriatico stapte hij in de 3e etappe af met maag- en darmklachten. Is hij een week later voldoende hersteld? . Het vraagteken bij Caleb Ewan Caleb Ewan (26) droomt al enkele jaren van Milaan-Sanremo. Hij werd in 2018 2e, maar de jongste jaren speelde hij geen hoofdrol meer. Ook nu staat Ewan op weinig favorietenlijstjes. In Tirreno-Adriatico stapte hij in de 3e etappe af met maag- en darmklachten. Is hij een week later voldoende hersteld?

11:49 11 uur 49. We moeten onze ploeg uitspelen. Als Julian (Alaphilippe) mee is in de finale, dan kan hij hopelijk zeggen dat ik bij de achtervolgers zit. Dat zou dan een extra kaart zijn voor hem. . Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step). We moeten onze ploeg uitspelen. Als Julian (Alaphilippe) mee is in de finale, dan kan hij hopelijk zeggen dat ik bij de achtervolgers zit. Dat zou dan een extra kaart zijn voor hem. Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step)

11:40 11 uur 40. Nog eens de namen van de 8 leiders. Nicola Conci (Trek-Segafredo) Mathias Norsgaard (Movistar) Andrea Peron (Novo Nordisk) Charles Planet (Novo Nordisk) Alessandro Tonelli (Bardiani) Filippo Tagliani (Androni) Mattia Viel (Androni) Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) . Nog eens de namen van de 8 leiders Nicola Conci (Trek-Segafredo) Mathias Norsgaard (Movistar) Andrea Peron (Novo Nordisk) Charles Planet (Novo Nordisk) Alessandro Tonelli (Bardiani)

Filippo Tagliani (Androni) Mattia Viel (Androni) Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert)

11:36 Mathieu van der Poel werd vorig jaar 13e bij zijn eerste deelname. 11 uur 36. Mathieu van der Poel werd vorig jaar 13e bij zijn eerste deelname

11:35 11 uur 35. De Belgische werkmieren - Tim Declercq en Senne Leysen - glimlachen als Oliver Naesen hen iets toeschreeuwt. De AG2R-(schaduw)kopman stopt voor een plasje en heeft misschien gevraagd om het tempo even te laten zakken. . De Belgische werkmieren - Tim Declercq en Senne Leysen - glimlachen als Oliver Naesen hen iets toeschreeuwt. De AG2R-(schaduw)kopman stopt voor een plasje en heeft misschien gevraagd om het tempo even te laten zakken.

11:30 11 uur 30. Taco van der Hoorn (27) vertegenwoordigt Intermarché-Wanty-Gobert in de kopgroep. De Nederlander was tot vorig jaar ploegmaat van Wout van Aert. Hij won de Schaal Sels in 2017, de Primus Classic en een ritje in de BinckBank Tour in 2018. . Taco van der Hoorn (27) vertegenwoordigt Intermarché-Wanty-Gobert in de kopgroep. De Nederlander was tot vorig jaar ploegmaat van Wout van Aert. Hij won de Schaal Sels in 2017, de Primus Classic en een ritje in de BinckBank Tour in 2018.

11:25 Of "chocolatier" Jasper Stuyven het eens is met de stelling van zijn Letse ploegmaat, vandaag samen in dit peloton, is nog maar de vraag. 11 uur 25. Of "chocolatier" Jasper Stuyven het eens is met de stelling van zijn Letse ploegmaat, vandaag samen in dit peloton, is nog maar de vraag. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1373177529700397056

11:20 11 uur 20. Nog 240 kilometer. De deelnemers aan deze marathon hebben al 60 kilometer achter de kiezen. De processietocht bereikt over zowat 90 kilometer de voet van de Colle del Giovo, de vervanger van de Turchino in het middenrif van deze klassieker. . Nog 240 kilometer De deelnemers aan deze marathon hebben al 60 kilometer achter de kiezen. De processietocht bereikt over zowat 90 kilometer de voet van de Colle del Giovo, de vervanger van de Turchino in het middenrif van deze klassieker.

11:15 11 uur 15. Mathieu van der Poel: "Ik hoop goed genoeg te zijn om met de eerste groep boven te komen op de Poggio". Mathieu van der Poel: "Ik hoop goed genoeg te zijn om met de eerste groep boven te komen op de Poggio"

11:15 11 uur 15. Vorig jaar gingen de kilometers snel voorbij. Met het aangename weer zal het ook vandaag wel meevallen. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). Vorig jaar gingen de kilometers snel voorbij. Met het aangename weer zal het ook vandaag wel meevallen. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

11:09 11 uur 09. Het grootste blok dat een mannetje in de vlucht heeft genesteld, is Trek-Segafredo. Ex-winnaar Vincenzo Nibali en Jasper Stuyven zijn de kopmannen in de ploeg van aanvaller Nicola Conci. Al verliezen we ook Quinn Simmons niet uit het oog. Hij maakte indruk in de Strade Bianche, maar viel weg uit de kopgroep met pech. De Amerikaan moet nog altijd 20 jaar worden. . Het grootste blok dat een mannetje in de vlucht heeft genesteld, is Trek-Segafredo. Ex-winnaar Vincenzo Nibali en Jasper Stuyven zijn de kopmannen in de ploeg van aanvaller Nicola Conci. Al verliezen we ook Quinn Simmons niet uit het oog. Hij maakte indruk in de Strade Bianche, maar viel weg uit de kopgroep met pech. De Amerikaan moet nog altijd 20 jaar worden.

11:04 11 uur 04. De Deense Declercq. Tim Declercq beperkt de speelruimte van de 8 leiders. Een van die vluchters, Mathias Norsgaard, spiegelt zich graag aan "El Tractor". De 23-jarige boomlange Deen, 2,02 meter, wil een gelijkaardige carrière uitbouwen. Zijn zusje is overigens Emma Norsgaard, die - ook al in het shirt van Movistar - prima aan het seizoen begonnen is met 2e plaatsen in de Omloop en de GP Samyn. . De Deense Declercq Tim Declercq beperkt de speelruimte van de 8 leiders. Een van die vluchters, Mathias Norsgaard, spiegelt zich graag aan "El Tractor". De 23-jarige boomlange Deen, 2,02 meter, wil een gelijkaardige carrière uitbouwen. Zijn zusje is overigens Emma Norsgaard, die - ook al in het shirt van Movistar - prima aan het seizoen begonnen is met 2e plaatsen in de Omloop en de GP Samyn.

10:56 10 uur 56. Tim Declercq, Paul Martens en Senne Leysen zijn de mannen die zich nu al moeten opofferen. Zij nemen het peloton op sleeptouw. . Tim Declercq, Paul Martens en Senne Leysen zijn de mannen die zich nu al moeten opofferen. Zij nemen het peloton op sleeptouw.

10:51 10 uur 51. Van Aert zoals Zabel? Wout van Aert wil op de Via Roma graag op zijn troon blijven zitten. De laatste renner die Milaan-Sanremo twee keer op een rij kon winnen, was Erik Zabel in 2000 en 2001. De Duitser deed dat overigens ook in 1997 en 1998. . Van Aert zoals Zabel? Wout van Aert wil op de Via Roma graag op zijn troon blijven zitten. De laatste renner die Milaan-Sanremo twee keer op een rij kon winnen, was Erik Zabel in 2000 en 2001. De Duitser deed dat overigens ook in 1997 en 1998.

10:48 10 uur 48. Wout van Aert: "Het was leuk om rugnummer 1 op te spelden". Wout van Aert: "Het was leuk om rugnummer 1 op te spelden"

10:47 10 uur 47. Ik denk dat de koers lang gesloten zal blijven. Het is een moeilijke wedstrijd om iets anders te proberen. . Wout van Aert (Jumbo-Visma). Ik denk dat de koers lang gesloten zal blijven. Het is een moeilijke wedstrijd om iets anders te proberen. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

10:42 10 uur 42. Hij had na Tirreno-Adriatico een prik uitgedeeld over de arbeidsijver van Alpecin-Fenix, maar Wout van Aert ziet hoe ook de ploeg van Mathieu van der Poel zijn verantwoordelijkheid neemt. In Pavia stabiliseert de voorgift. . Hij had na Tirreno-Adriatico een prik uitgedeeld over de arbeidsijver van Alpecin-Fenix, maar Wout van Aert ziet hoe ook de ploeg van Mathieu van der Poel zijn verantwoordelijkheid neemt. In Pavia stabiliseert de voorgift.

10:35 10 uur 35. Van Bredene Koksijde naar Milaan-Sanremo. De week van Clément Davy (22) mag je gerust omschrijven als "apart". De Fransman van Groupama-FDJ reed woensdag in Nokere, stond gisteren aan de start van de Bredene Koksijde Classic en rijdt vandaag mee in dit peloton. Straffe kost! . Van Bredene Koksijde naar Milaan-Sanremo De week van Clément Davy (22) mag je gerust omschrijven als "apart". De Fransman van Groupama-FDJ reed woensdag in Nokere, stond gisteren aan de start van de Bredene Koksijde Classic en rijdt vandaag mee in dit peloton. Straffe kost!