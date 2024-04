LIVESTREAM: UAE houdt de vluchters strak aan de lijn, barst de koers al los vanop 100 km van Luik?

Soudal-Quick Step brengt 5 Belgen aan de start in Luik-Bastenaken-Luik met neoprofs Gil Gelders en William Junior Lecerf, Pieter Serry, Mauri Vansevenant en Louis Vervaeke. De Brit James Knox en de Italiaan Fausto Masnada vullen de selectie aan.



In afwezigheid van tweevoudig titelverdediger Remco Evenepoel en de Fransman Julian Alaphilippe, allebei out door blessureleed, verschijnt de Wolfpack onthoofd aan de start van de klimklassieker.



"We doen het zonder onze twee leiders, maar we hebben vertrouwen in deze jonge en gemotiveerde groep", zegt sportdirecteur Klaas Lodewyck. "We verschijnen aan de start met een plan en we zijn klaar om te vechten voor een goed resultaat."



"Het weer zal zondag geen pretje zijn en kan een grote rol gaan spelen, maar we zijn vastberaden om alles te geven voor we onze voorjaarscampagne afsluiten."