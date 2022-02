Kuurne-Brussel-Kuurne zoekt straks een opvolger voor Mads Pedersen

Straks staat er sowieso een andere winnaar dan vorig jaar op het podium. Mads Pedersen is er immers niet bij, net als Mathieu van der Poel. Die laatste dynamiteerde de editie van 2021 met een demarrage op ruim 80 km van de finish. Zo kregen we een Kuurne-Brussel-Kuurne om duimen en vingers bij af te likken. Heeft iemand vandaag een gelijkaardig plannetje?

11 uur 41. Straks staat er sowieso een andere winnaar dan vorig jaar op het podium. Mads Pedersen is er immers niet bij, net als Mathieu van der Poel. Die laatste dynamiteerde de editie van 2021 met een demarrage op ruim 80 km van de finish. Zo kregen we een Kuurne-Brussel-Kuurne om duimen en vingers bij af te likken. Heeft iemand vandaag een gelijkaardig plannetje? .

11 uur 07. Nog eens een Belg? Kuurne-Brussel-Kuurne is de Vlaamse voorjaarskoers die het al het langst stelt zonder Belgische winnaar. Jasper Stuyven was in 2016 de laatste. Opvallend is ook dat we, sinds de koers in 2013 werd geschrapt vanwege bar winterweer, acht verschillende winnaars kregen. .