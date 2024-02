LIVESTREAM Le Samyn: Lotto-Dstny houdt 5 vluchters in het vizier in dienst van Arnaud De Lie

Arnaud De Lie start als topfavoriet in Quaregnon en hoopt in Dour een eerste zege in 2024 te kunnen boeken. "Er waren twijfels over mijn vormpeil - ook bij mezelf, geef ik toe - maar zaterdag in de Omloop (waarin hij 10e werd, maar ook met een elitegroepje op kop reed, red) heb ik heel wat vertrouwen opgedaan", verklaarde de speerpunt van Lotto-Dstny.



"De vorm is teruggekomen tijdens een stage in Spanje. In de Omloop Het Nieuwsblad was ik in de laatste 30 kilometer heel sterk. Dat heeft me helemaal gerustgesteld."



"Ik kijk met vertrouwen uit naar de GP Samyn, waar ik een doel van gemaakt heb, en naar Parijs-Nice, waarin er ook mooie etappes voor me zijn."



In 2022 werd De Lie bij zijn debuut 10e in Le Samyn, vorig jaar kwam hij niet aan de start en won zijn ploegmaat Milan Menten. Die is er ook dit jaar bij. Daarnaast kan De Lie op de steun van onder anderen Alec Segeart en Pascal Eenkhoorn rekenen.