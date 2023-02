Kijk rond 15.15 uur naar finale GP Samyn: Declercq mist Waalse openingskoers

clock 09:22

09 uur 22. Geen Tim Declercq. Soudal-Quick Step geeft op Twitter mee dan Tim Declercq de start niet haalt. De gewaardeerde knecht kwam zaterdag ten val in de Omloop en heeft nog te veel last: hij liep een lichte kuitblessure en enkele schaafwonden op. Le Samyn ligt "El Tractor": hij eindigde er 3 keer in de top 10: 7e in 2019, 8e in 2016 en 9e in 2020. .