De baaldag waarop alles misliep voor Soudal-Quick Step, met vijf valpartijen: "Dit is niet te verklaren"

In de beginuren van de semi-klassieker kwam Fabio Jakobsen een eerste keer (licht) ten val. Ook Kasper Asgreen deelde toen zonder veel erg in de brokken.

De Belgische voorjaarskoersen hebben Soudal-Quick Step nog niet veel vreugde gebracht. Integendeel. Eerst was er het slechtse openingsweekend in 12 jaar voor de ploeg van Patrick Lefevere en ook dinsdag moest de Wolfpack letterlijk en figuurlijk de wonden likken.

Geen fietsen meer

Met Kasper Asgreen had de ploeg wel nog altijd een troefkaart in handen. Alleen sloeg ook voor de Deen het noodlot toe. In de laatste rechte lijn kwam hij stevig ten val. Uit het zicht van de camera's had Stan Van Tricht ook al kennisgemaakt met het asfalt.

"Ik heb geen fietsen meer", sakkerde ploegleider Wilfried Peeters na afloop zelfs een beetje geëmotioneerd. "Ik heb meer uit mijn wagen moeten lopen dan ik erin zat. Hopelijk is het allemaal niet te erg."

Een oorzaak voor de vele valpartijen heeft Peeters niet. "Dit kan ik gewoon niet verklaren", klinkt het. "Zeker ook die val van Asgreen in de sprint... Iemand gooit zijn fiets achteruit en raak hem. (zucht) Kasper voelde zich nochtans goed, maar zonder ploeg wordt het natuurlijk moeilijk. We moeten dit snel vergeten."