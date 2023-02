Patrick Lefevere over het slechtste openingsweekend in 12 jaar: "Niet gewoon om defensief te koersen"

Vorig jaar bracht Fabio Jakobsen nog redding in Kuurne-Brussel-Kuurne na een gemiste Omloop, dit openingsweekend was het over de hele lijn noppes voor Soudal-Quick Step. Waar knelt het schoentje bij de blauwhemden? "Ik heb de indruk dat mijn renners een beetje onder de indruk zijn van Jumbo-Visma", zegt de ploegmanager, "maar jullie doen alsof de wereld vergaat."

"Gemengde gevoelens": zo vatte Patrick Lefevere zondagavond in onze radio-uitzending zijn tweedaagse samen. De patron van Soudal-Quick Step was er dan ook als de kippen bij om het eerste deel in de term openingsweekend min of meer weg te moffelen. Dankzij de zeges van Julian Alaphilippe, Tim Merlier en Remco Evenepoel in Frankrijk en de VAE stond Lefevere niet op zijn achterste poten, maar verbloemen deed hij ook geenszins. "Of ik teleurgesteld ben in mijn renners? Dat is een groot woord, maar ik dans niet op tafel. Dat doe ik anders ook niet." "Ze zijn gewoon onder hun niveau gebleven. Jumbo-Visma rijdt rond zoals wij een paar jaar geleden." "En het zit ook niet mee met Kasper Asgreen, die ziek werd en Yves Lampaert die ziek terugkwam vanop stage."

We zijn twee koersdagen ver en het is precies of de wereld al vergaat. Ik herhaal wat ik al 35 jaar zeg: kom maar eens terug na Luik voor een nieuwe balans. Patrick Lefevere

De dominantie van Jumbo-Visma moet wel pijnlijk zijn na alle zoete triomfen van de voorbije jaren. "Ze koersen op een ander niveau. Wij staan erbij en kijken ernaar, maar we kunnen er niets aan doen." "Anderzijds: als ik jullie hoor, dan is het precies alsof we depressief moeten zijn. Ik heb al gezegd dat het accent niet meer op het Noorden ligt, maar wel overal. En we winnen overal." "We zijn twee koersdagen ver en het is precies of de wereld al vergaat. Ik herhaal wat ik al 35 jaar zeg: kom maar eens terug na Luik voor een nieuwe balans", werd die klassieker nog eens afgestoft.

Fabio Jakobsen kon zichzelf niet opvolgen in Kuurne.

Herinneringen aan magere jaren

Een 6e plaats van Davide Ballerini in de Omloop Het Nieuwsblad, een 9e stek van Fabio Jakobsen in Kuurne-Brussel-Kuurne. Het zijn resultaten die wielerfans niet verbinden met Soudal-Quick Step, maar de ploeg van Patrick Lefevere lijkt niet meer de maat der dingen. De ploeg van The Godfather zag in 2003 het levenslicht en was een garantie op klassieke zeges. In dat debuutjaar zette Johan Museeuw meteen de toon met zijn zege in de Omloop Het Volk. Met Paolo Bettini op 3, Frank Vandenbroucke op 4 en Tom Boonen op 5 kaapte het toenmalige QuickStep-Davitamon zelfs bijna de volledige top 5.

Maar 20 jaar later liggen de kaarten helemaal anders. Vorig jaar brokkelde het aura al af, maar Jakobsen was nog de verlosser in Kuurne. Dit weekend eindigde geen pion in de top 5 van beide koersen, een flashback naar de grijze jaren 2010 en 2011.

2010: Quick Step-Innergetic (16 zeges)

- beste renner in Omloop Het Nieuwsblad: Sylvain Chavanel op de 20e plaats - beste renner in Kuurne-Brussel-Kuurne: Wouter Weylandt op 12e plaats 2011: Quick Step Cycling Team (8 zeges)

- beste renner in Omloop Het Nieuwsblad: Niki Terpstra op de 6e plaats - beste renner in Kuurne-Brussel-Kuurne: Gerald Ciolek op de 17e plaats

Het toenmalige Quick Step had zich in slaap laten wiegen in die periode. "Vernieuwende ploegen als Team Sky en Cervélo waren ons voorbijgevlogen, terwijl wij in de vorige eeuw waren blijven hangen", blikte Lefevere terug in de meest recente uitgave van wielermagazine Bahamontes. Dankzij de komst van ploegleider Tom Steels en zijn wetenschappelijke begeleiding zou Quick Step weer naar boven lonken, maar vooral de centen van Marc Coucke (Omega Pharma) en de Tsjechische mecenas Zdenek Bakala gaven het team de broodnodige boost.

Niet dramatiseren

De neerwaartse spiraal lijkt weer ingezet, maar waarom zit er zand in de machine? "Ik heb de indruk dat mijn renners een beetje onder de indruk zijn van Jumbo-Visma", probeert Lefevere de mindere resultaten te duiden. "Vroeger begon iedereen te bibberen als onze blauwe garde naar voren kwam. We ondergaan nu en we zijn het niet gewoon om defensief te koersen. De agressie komt er niet uit." Richting de Ronde van Vlaanderen rekent Lefevere nog altijd op Asgreen en Alaphilippe. "Als ze top zijn, moeten ze meekunnen." "We moeten dit ook niet dramatiseren. Ik panikeer niet, dat is een slechte raadgever." "Ik heb vandaag (maandag) een vergadering met de staf zoals we elk jaar na Kuurne doen. Daar moeten we kijken hoe het beter kan. Zo simpel is het."

