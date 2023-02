Milan Menten laat Lotto-Dstny kirren van de pret na spektakelrijke GP Samyn

Nog 4 kilometer en de samensmelting is een feit. Dit had niemand echt verwacht.

17 uur 08. Hergroepering! Nog 4 kilometer en de samensmelting is een feit. Dit had niemand echt verwacht. .

clock 17:07

17 uur 07. In de spits van de koers worden de aflossingen minder lang, het rondje poker is stilaan in gang gezet. De smalle baantjes in de finale zijn wel in het voordeel van de kopgroep. .