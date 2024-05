LIVE: Kan iemand Tadej Pogacar iets in de weg leggen in laatste bergrit?

We krijgen één nieuwe truiendrager te zien op de eerste rij in Alpago. Georg Steinhauser (EF-EasyPost) haalt een blauw regenjasje boven als gelegenheidseigenaar van de bergtrui.



Tadej Pogacar (UAE) in het roze, Jonathan Milan (Lidl-Trek) in het paars en Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) in het wit: dat zijn de vertrouwde namen.



Enkel in de strijd om die laatste trui kunnen we misschien nog wat spankracht verwachten. Arensman staat tweede in het jongerenklassement, op 41 seconden van Tiberi.