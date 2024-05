Tadej Pogacar weet van geen ophouden met nieuwe etappewinst: "Dit was weer een test voor de Tour"

Vooraf aangekondigd als zijn laatste nummertje van de drieweekse en Tadej Pogacar maakte het ook waar in rit 20 van de Giro.

"Alles verliep min of meer volgens plan. We hebben het perfect gedaan als team", is de roze trui lovend in zijn eerste reactie.

"Molano en Rui (Oliveira) deden het werk in het begin en zorgden dat er geen te grote groep wegreed. Op de eerste Monte Grappa trapten Vegard (Stake Laengen) en Mikkel (Bjerg) al een stevig tempo."

"Zonder risico's gingen we de afdaling in, om het dan bergop weer te doen zoals in de meeting besproken. Zelf had ik ook goede benen dus was ik blij met zo'n groot gat, om niet vol te moeten gaan in de afdaling."

Een mensenmassa, met daarbij heel wat Slovenen, juichte Pogacar toe. "Ik kan niet beschrijven hoe dat voelde met al die fans op de klim", glundert de Sloveen.

"Vandaag was weer een test voor de Tour. Ik wou de Giro verlaten met een goede vorm en dat is volgens mij gelukt.