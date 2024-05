Grazie tutti! Dominante Tadej Pogacar voert nog een nummertje op voor 6e ritzege in Giro

De 20e rit van de Giro in een notendop

winnaar van de dag Een rit in het rood (of roze?) omcirkeld in zijn agenda en dan weet de rest hoe laat het is. Op de 2e keer Monte Grappa snelde Tadej Pogacar weg van de rest na een dag beulswerk van zijn UAE-maats. Even op de trappers en weg was de roze man, met een aanval van 35 km richting zijn 6e ritzege deze Giro.

verliezer van de dag De top 6 in het klassement bleef ongewijzigd, maar daarachter zakten wel enkele mannen door het ijs. Romain Bardet (7e) en Filippo Zana (9e) parkeerden snel en maakten nog een finale tuimeling in de stand.

opvallend Voor het eerst sinds de Tour van 2009 wint een renner nog eens 6 ritten in één en dezelfde grote ronde. Een snelle man was dat toen nog, met Mark Cavendish. 6 etappes in de Giro als klassementsman, daarmee treedt de Sloveense kannibaal in de voetsporen van Eddy Merckx, in 1973.