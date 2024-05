LIVE: 6e ritzege is in de maak Tadej Pogacar, die enkel nog de lange afdaling goed moet doorkomen

Alpecin-Deceuninck wil de 0 wegvegen

Met Jimmy Janssens en Nicola Conci, op papier een van de betere klimmers vooraan, heeft Alpecin-Deceuninck 2 gezanten voorop gestuurd in de hoop om nog een ritzege te pakken in het slotweekend. Al lijkt Groves morgen hun beste kans gezien de te verwachten strakke controle van Pogacar zijn mannen vandaag.



Zo zou de sterke reeks van de ploeg-Roodhooft ten einde komen. Sinds de Giro van 2021, de eerste grote ronde waar het team aan deelnam, was het altijd prijs. Die reeks van 9 opeenvolgende grote rondes met ritsucces lijkt ten einde te komen, of Groves zou naar de zege in Rome moeten snellen.



Bovendien was Axel Laurance in Noorwegen gisteren pas de eerste Alpecin-renner die won sinds Van der Poel in Roubaix. Is de zegetrein nu weer vertrokken na een fenomenaal voorjaar?