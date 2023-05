Giro-rit 17: een tussendoortje voor de sprinters of toch een groep avonturiers?

clock 18:18

18 uur 18. Sprinterskans in loodzware slotweek. De overgebleven sprinters krijgen voor het slotcriterium in Rome nog een uitgelezen kans om te testen hoeveel explosieven er nog in hun benen zitten. De etappe van 197 kilometer loopt grotendeels in dalende lijn. Koren op de molen van de sprintersploegen om de meute netjes bij elkaar te houden. Of laten ze zich zo diep in de Giro toch nog verrassen? .